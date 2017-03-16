Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/03/2017 11:52

CHP'li vekil Deniz Baykal aÃ§tÄ± aÄŸzÄ±nÄ± yumdu gÃ¶zÃ¼nÃ¼ BoÅŸ laflar bunlar


CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal bir televizyon programÄ±na katÄ±ldÄ±. 367 kriziyle ilgili bir soruya kÄ±zan Baykal, "Yapay, bunlar Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ, hiÃ§bir geÃ§erliliÄŸi olmayan boÅŸ laflar. BunlarÄ± koy bir kenara." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Habertürk'te Didem Arslan YÄ±lmaz'Ä±n sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin NabzÄ± programÄ±na konuk oldu. Didem Arslan YÄ±lmaz'Ä±n 367 kriziyle ilgili bir sorusuna kÄ±zan Baykal, "Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir laf bulamÄ±yor musun Didem?" dedi. Deniz Baykal, ÅŸöyle devam etti: "Hiç alakasÄ± yok. Zamana yazÄ±k. Yok efendim hiç konuÅŸulmuyor, konuÅŸuluyordu, artÄ±k kimse konuÅŸmuyor, herkes bu iÅŸi biliyor. Ben sana 367'nin hikayesini anlattÄ±m. Ben arkasÄ±ndayÄ±m diye olay bir yere gitmiÅŸ deÄŸil. Anayasa Mahkemesi bir ÅŸey söyledi. KardeÅŸim... Sen anayasayÄ± konuÅŸturmak istemiyorsun galiba. Yapay, bunlar çürümüÅŸ, hiçbir geçerliliÄŸi olmayan boÅŸ laflar. BunlarÄ± koy bir kenara."

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