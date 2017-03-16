CHP'li vekil Deniz Baykal kendi kendimize ayaÄŸÄ±mÄ±za kurÅŸun sÄ±kÄ±yoruz dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizi deÄŸerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal, Habertürk canlÄ± yayÄ±nÄ±na konuk oldu. Baykal, Hollanda'da Bakan Betül Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinden ve yaÅŸanan krizlerden Türkiye'nin sorumlu olduÄŸunu ileri sürdü. Baykal, "Orada BakanlarÄ±mÄ±za bunun yapÄ±lmasÄ± benim canÄ±mÄ± sÄ±ktÄ± ama buna kim sebep oldu? Türkiye'yi bu krize kim soktu? Yani burada haklÄ± mÄ±yÄ±z biz? HaklÄ±ysak neden çÄ±ktÄ±k oradan niye geri gönderildik. SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeyi niye kabul ettik o zaman?Haber vermeden Almanya topraklarÄ±ndan giriyor toplantÄ± yapmak için. BunlarÄ± bÄ±rakÄ±n bunlarÄ± savunacak bir yanÄ±mÄ±z yok. Böyle bir sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± tablo var. Bu yanlÄ±ÅŸ devlet yönetimidir. Bu yanlÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸ politika yönetimidir ve bunun aÄŸÄ±r bedelleri var. Bunun sonucunda orada yaÅŸayan 465 bin Türk kökenli insanlar sÄ±kÄ±ntÄ±ya girdi. Birden bire Türkiye kamuoyunda husumet hedefi haline döndü. Orada yaÅŸayan insanlar bunun bedelini ödeyecek. Vize alacaktÄ±k bunlar falan noktalandÄ±. Bitti, hayal artÄ±k. Kendi kendimize ayaÄŸÄ±mÄ±za kurÅŸun sÄ±kÄ±yoruz. Turizm en büyük darbeyi yedi." dedi.