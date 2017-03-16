Ana Sayfa | SÄ°YASET 16/03/2017 13:34

CHP'li vekil Deniz Baykal kendi kendimize ayaÄŸÄ±mÄ±za kurÅŸun sÄ±kÄ±yoruz dedi


Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda Hollanda ile yaÅŸanan diplomatik krizi deÄŸerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel BaÅŸkanÄ± Deniz Baykal,  Habertürk canlÄ± yayÄ±nÄ±na konuk oldu. Baykal,  Hollanda'da Bakan Betül Sayan Kaya'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinden ve yaÅŸanan krizlerden Türkiye'nin sorumlu olduÄŸunu ileri sürdü. Baykal, "Orada BakanlarÄ±mÄ±za bunun yapÄ±lmasÄ± benim canÄ±mÄ± sÄ±ktÄ± ama buna kim sebep oldu?  Türkiye'yi bu krize kim soktu? Yani burada haklÄ± mÄ±yÄ±z biz? HaklÄ±ysak neden çÄ±ktÄ±k oradan niye geri gönderildik. SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeyi niye kabul ettik o zaman?Haber vermeden  Almanya topraklarÄ±ndan giriyor toplantÄ± yapmak için. BunlarÄ± bÄ±rakÄ±n bunlarÄ± savunacak bir yanÄ±mÄ±z yok. Böyle bir sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± tablo var. Bu yanlÄ±ÅŸ devlet yönetimidir. Bu yanlÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸ politika yönetimidir ve bunun aÄŸÄ±r bedelleri var. Bunun sonucunda orada yaÅŸayan 465 bin Türk kökenli insanlar sÄ±kÄ±ntÄ±ya girdi. Birden bire  Türkiye kamuoyunda husumet hedefi haline döndü. Orada yaÅŸayan insanlar bunun bedelini ödeyecek. Vize alacaktÄ±k bunlar falan noktalandÄ±. Bitti, hayal artÄ±k. Kendi kendimize ayaÄŸÄ±mÄ±za kurÅŸun sÄ±kÄ±yoruz. Turizm en büyük darbeyi yedi."  dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Hollanda'ya aÄŸÄ±r gÃ¶nderme

AKP Genel BaÅŸkanÄ± BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã‡ankÄ±rÄ±'da halkla buluÅŸtu

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Denizli'de konuÅŸtu ya evet ya hayÄ±r diyeceÄŸiz

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Denizli'nin Bozkurt ilÃ§esindeki bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda vatandaÅŸlara seslendi


TÃ¼rkiye Hollanda Dostluk Grubu'ndan MHP'li vekiller de istifa ettiÄŸini duyurdu

AKP'li vekillerin istifa ettiÄŸi TÃ¼rkiye Hollanda Dostluk Grubu'ndan MHP milletvekilleri de ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.