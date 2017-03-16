CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Denizli'de konuÅŸtu ya evet ya hayÄ±r diyeceÄŸiz

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Denizli'nin Bozkurt ilÃ§esindeki bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda vatandaÅŸlara seslendi

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, halk oylamasÄ±nda vatandaÅŸlara "evet" veya "hayÄ±r" sorusunun yöneltileceÄŸini hatÄ±rlatarak, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"DüÅŸünerek sandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz. Bizim önümüze neyi koyuyorlar ve biz neye 'Evet' diyeceÄŸiz, 'HayÄ±r' diyeceksek neye 'HayÄ±r' diyeceÄŸiz. Bu bir siyasi parti toplantÄ±sÄ± deÄŸil, hepimizi ilgilendiriyor. BakkalÄ± da, esnafÄ± da, sanayiciyi de, çiftçiyi de, köylüyü de hepimizi ilgilendiriyor. Biz burada tercihimizi koyarken 'Evet' ya da 'HayÄ±r' derken düÅŸünerek oy kullanmalÄ±yÄ±z. VatanÄ±mÄ±zÄ±, bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ±, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±, torunlarÄ±mÄ±zÄ±, adaleti, hakkÄ± ve hukuku düÅŸüneceÄŸiz ona göre 'Evet' ya da 'HayÄ±r' diyeceÄŸiz."

"Teklik bir tek Allah'a mahsustur." ifadelerini kullanan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bunu söylüyorum kÄ±zÄ±yorlar, diyorlar ki 'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu doÄŸrularÄ± söylemiyor, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini okumamÄ±ÅŸ.' Olabilir, ben de diyorum ki sizin televizyon kanallarÄ±nÄ±zda oturalÄ±m, benim cesaretim var." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Binali Bey'in hakkÄ±nÄ± ben savunuyorum"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±yorlar. Binali Bey'in hakkÄ±nÄ± ben savunuyorum. O da çÄ±kmÄ±ÅŸ meydan meydan geziyor, 'BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±ralÄ±m'... Ä°stifa et kardeÅŸim, ne duruyorsun orada. Zaten esamen okunmuyor. YazÄ±k günahtÄ±r bu memlekete. BaÅŸbakanlÄ±k kalkmasÄ±n kardeÅŸim." dedi.

"Ege AdalarÄ±" konusunu da deÄŸerlendiren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ege'deki adalarÄ±mÄ±z iÅŸgal altÄ±nda. Bulamaç AdasÄ±'nda baÅŸka bir ülkenin, Yunanistan'Ä±n bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor. Kendilerini kahraman ilan edenler niye bizim topraklarÄ±mÄ±za, adalarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kmÄ±yorlar. Hem Ä°ngiliz belgelerinde hem Amerikan belgelerinde Bulamaç AdasÄ± bizim adamÄ±z. Ä°lk kez toprak kaybÄ±na uÄŸruyoruz cumhuriyet döneminde."