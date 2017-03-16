BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Hollanda'ya aÄŸÄ±r gÃ¶nderme

AKP Genel BaÅŸkanÄ± BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã‡ankÄ±rÄ±'da halkla buluÅŸtu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÇankÄ±rÄ±’da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada özetle ÅŸunlarÄ± söyledi: "Size CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n selamÄ±nÄ± getirdim. Halk oylamasÄ±nda ÇankÄ±rÄ±, bir destan yazdÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halk seçsin dedi, yüzde 81.5 destek verdiniz.

TÜRKÄ°YE TERÖRLE ASLA Ä°Åž TUTMAYACAK BÜYÜK BÄ°R DEVLET

ArtÄ±k terörle mücadelede kararÄ±mÄ±z tamdÄ±r. Ä°ster yurtdÄ±ÅŸÄ±nda, ister yurtiçinde oraya gideceÄŸiz, inlerini baÅŸlarÄ±na geçireceÄŸiz. Birileri teröristlerle iÅŸ tutabilir. Ama Türkiye, terörle asla iÅŸ tutmayacak kadar büyük bir devlettir. Bizim terörle mücadelemizin, ülke güvenliÄŸi olduÄŸu kadar, bölge güvenliÄŸi ve dünya barÄ±ÅŸÄ± için önemi büyüktür.

AVRUPA Ä°ÇÄ°N KARA LEKE

BazÄ± ülkeler var, 'Avrupa deÄŸerleri', 'Ä°nsan haklarÄ±' diyor ama onlarÄ±n gerçek yüzlerini bir haftada gördük. Mesele Türkiye olunca nasÄ±l birden bire diktatörleÅŸtiklerini, nasÄ±l yasakçÄ± bir uygulamaya geçtiler gördük. HayÄ±r demek serbest, evet demek yasak. Ey Hollanda, Almanya özgürlükçü görünüp yasak uygulamak size yakÄ±ÅŸÄ±yor mu? Teröristleri koruyup, kollayacaksÄ±nÄ±z, bakanlarÄ±mÄ±z geldiÄŸinde de yolunu kesip, konuÅŸturmayacaksÄ±nÄ±z. SoydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n üzerine de atlarÄ±nÄ±zla, itlerinizle yürüyeceksiniz. Bu zorbalÄ±k, yasakçÄ± zihniyet Avrupa için kara bir lekedir.

TÜRKÄ°YE, AVRUPA'DA IRKÇILIÄžI BÄ°R MÜDDET DAHA FRENLEDÄ°

ArtÄ±k Avrupa bile siyasetini Türkiye gibi yapÄ±yor. BakÄ±n Hollanda'ya, Türkiye ayar verdi. IrkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± bir müddet daha Avrupa'da frenledi. Bu düÅŸmanca politikalar, sizi doÄŸru bir sonuca götürmez. Bu yapÄ±lanlarÄ± bir kenara yazdÄ±k. Gerekli karÅŸÄ±lÄ±k verildi. 16 Nisan'da vereceÄŸiniz Avrupa için en iyi cevap olsun.

DEÄžÄ°ÅžÄ°MDEN KORKTULAR

BazÄ±larÄ± bu deÄŸiÅŸimi istemiyor. Niye istemiyor? Onlar hep deÄŸiÅŸimden korktular. DeÄŸiÅŸim demek geliÅŸme, kalkÄ±nma, büyüme demek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi memleket meselesidir. Diyorlar ki, bu sistem Recep Tayyip ErdoÄŸan için. Bu sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi ErdoÄŸan için deÄŸil, her doÄŸan içindir. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu aklÄ±na geleni söylüyor. Ama söylediklerinin hiçbiri bir iÅŸe yaramaz. Bugüne kadar tek bir ÅŸeyi doÄŸru söyledi, teÅŸekkür ediyoruz. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Anayasa deÄŸiÅŸiklik metnini tersinden okumuÅŸ. Bizim anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±p anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Kemal Bey en iyi ÅŸekilde anlattÄ±. Bir ÅŸey kaldÄ±, kendi kampanyasÄ±nÄ± bÄ±raksÄ±n evet kampanyasÄ±na dahil olsun.