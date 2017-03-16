BBP Beykoz Ä°lÃ§e teÅŸkilatÄ± feshedildi

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Mustafa Destici'nin referandum Ã¶ncesi partinin 'evet' vereceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra partide karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bugÃ¼n Beykoz Ä°lÃ§e teÅŸkilatÄ± feshedildiÄŸine dair aÃ§Ä±klama geldi.

Genel BaÅŸkan Mustafa Destici'nin 16 Nisandaki referandum da parti olarak 'evet' vereceklerini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Büyük Birlik Partisi'nde sular durulmuyor. BazÄ± illerde Destici'nin farklÄ± düÅŸündüklerini açÄ±klayan parti yönetimleri olmuÅŸtu. Bugün ise Ä°stanbul Beykoz ilçe teÅŸkilatÄ± parti yönetimi tarafÄ±ndan fesh edildi. BBP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "BBP Beykoz Ä°lçe TeÅŸkilatÄ±mÄ±z yönetim kurulu ile birlikte, süreklilik ve mütemadilik arz eder bir ÅŸekilde parti politikalarÄ±mÄ±za, parti içi disiplin ve hiyerarÅŸi kurallarÄ±mÄ±za, müesses ve kadim ahlaki deÄŸer ve kurallarÄ±mÄ±za aykÄ±rÄ± söz ve eylemleri nedeniyle Genel Merkez TeÅŸkilat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n 14.03.2017 tarih ve 2017/114 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla feshedilmiÅŸtir." denildi.