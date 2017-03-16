ABD'den TÃ¼rkiye'ye sÃ¼rpriz ziyaret

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson bugÃ¼n Asya turuna baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 30 Mart'ta TÃ¼rkiye'ye de ziyarette bulunacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°ngilizce yayÄ±n yapan Al-Monitor'un iddiasÄ±na göre, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson 30 Mart'ta Türkiye'ye gelecek.Ziyaret, Trump'Ä±n görevi devralmasÄ±ndan sonra DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± düzeyinde bir ilk olacak.Bugün Asya turuna baÅŸlayan Tillerson, ilk olarak Japonya'ya gitti ve mevkidaÅŸÄ± Fumio KiÅŸida ile bir araya geldi. Tillerson, Asya gezisi kapsamÄ±nda Güney Kore ve Çin'i de ziyaret edecek.