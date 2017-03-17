OrtaklÄ±k kÄ±zÄ±ÅŸtÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek'in ArÄ±nÃ§ iddialarÄ±nÄ± iÅŸaret ettiÄŸi isim de doÄŸruladÄ±

Melih GÃ¶kÃ§ek bir televizyon programÄ±nda "Gezi dÃ¶neminde BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ baÅŸbakan olacaktÄ±" sÃ¶ylemini GÃ¼lerce de doÄŸrulayarak, cemaat tarafÄ±ndan baÅŸbakanlÄ±ÄŸa getirilmek istendiÄŸini sÃ¶yledi.

Melih Gökçek, "Gezi sonrasÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yerine Bülent ArÄ±nç baÅŸbakan yapÄ±lacaktÄ±" demiÅŸ ve Hüseyin Gülerce'yi kaynak göstermiÅŸti. Bu iddiayÄ± kesin dille reddeden ArÄ±nç ise "Gülerce'nin ne diyeceÄŸini merak ediyorum" demiÅŸti. Gülerce beklenen yazÄ±sÄ±nda, Gezi sÄ±rasÄ±nda ArÄ±nç'Ä± baÅŸbakan yapma planÄ± olduÄŸunu ileri sürdü. Gülerce, ArÄ±nç'Ä±n Gezi sÄ±rasÄ±nda Cemaat tarafÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa getirilmek istendiÄŸini ileri sürdü.

GÖKÇEK'Ä°N Ä°DDÄ°ASI GÜNDEME OTURMUÅžTU

Gülerce'nin tartÄ±ÅŸma yaratacak yazÄ±sÄ± ÅŸöyle:Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, konuk olduÄŸu TGRT Haber'de 'Neler Oluyor' programÄ±nda FETÖ'nün, Bülent ArÄ±nç'Ä± baÅŸbakan yapacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederken ÅŸunlarÄ± söyledi: "Recep Tayyip ErdoÄŸan Gezi olaylarÄ±nda yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan geldiÄŸi zaman düÅŸürülmüÅŸ ve bitmiÅŸ olacaktÄ±. Partinin içinde FETÖ'cü milletvekilleri hazÄ±rdÄ± ve bir FETÖ'cünün lafÄ±dÄ±r, Hüseyin Gülerce'nin bizzat kendisine söylenmiÅŸtir, 'Bülent ArÄ±nç BaÅŸbakan olacaktÄ±.' O tarihte hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ ve bitmiÅŸti. Bülent ArÄ±nç, ÅŸimdi buna 'evet' der, 'hayÄ±r' der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim. AK Parti iktidarÄ±na yeni bir ÅŸekil vereceklerdi. Bu uluslararasÄ± bir operasyon, Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± uzaklaÅŸtÄ±rma operasyonu…"Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent ArÄ±nç, ertesi akÅŸam TGRT Haber'e telefonla baÄŸlanarak, "Sadece senaryodan ibaret olan bu sözler yalandÄ±r, iftiradÄ±r. Hüseyin Gülerce'nin diyeceklerini merakla bekliyorum" dedi.

"YAZIMDA Ä°SÄ°M ZÄ°KRETMEMÄ°ÅžTÄ°M AMA MELÄ°H BEY'E SÖYLEMÄ°ÅžTÄ°M"

Ben bu konuyu Star'daki köÅŸemde bundan 15 ay önce 20 KasÄ±m 2015'te "Ä°hanet ettiler, kabine listesi bile hazÄ±rdÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile ÅŸöyle yazdÄ±m: "17/25 AralÄ±k'ta BaÅŸbakanÄ±n oÄŸlunu, baÅŸbakanÄ±n evinde tutuklamaya kalkan bir siyasi darbeye teÅŸebbüs ettiler. O gün bu tutuklama gerçekleÅŸseydi, bizzat bana söylendiÄŸi gibi (isim de verdiler) bir ismin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yeni kabine kurulacaktÄ±. Kendilerine göre Bakanlar Kurulu listesi bile hazÄ±rdÄ±..." Konuyu Beyaz TV'deki Ortak AkÄ±l programÄ±mda da birkaç defa dillendirdim. Hem yazÄ±mda, hem de konuÅŸmalarÄ±mda, baÅŸbakan olarak söyledikleri ismi zikretmedim. Çünkü bu ismin hazÄ±rlanan kabineden, baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan haberi olmayabilirdi. Ama çok yakÄ±n arkadaÅŸÄ±m (47 yÄ±llÄ±k) Melih Bey'e bana yapÄ±lan konuÅŸmayÄ± aktardÄ±m.