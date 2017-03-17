Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/03/2017 12:45

Bulgaristan TÃ¼rkiye'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini Sofya'ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±


Bulgaristan, TÃ¼rkiye'de referandum Ã¶ncesi BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Nadejda Neynski'yi Sofya'ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin Bulgaristan'da dÃ¼zenlenecek seÃ§imlere mÃ¼dahale ettiÄŸi iddiasÄ± olduÄŸu nedeniyle Bulgar hÃ¼kÃ¼metinin bu kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor.

Bulgaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Neynski'nin "istiÅŸare" için Sofya'ya çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bulgar bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ±, uluslararasÄ± haber ajansÄ± AFP duyurdu.AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe'nin bir kampanya videosunda açÄ±kça Türk partisi DOST'a destek verdiÄŸi gerekçesiyle geçen hafta Bulgar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Bulgar hükümetinin ayrÄ±ca Ankara'ya, "Türkiye'deki yaklaÅŸÄ±k 60 bin Bulgar vatandaÅŸÄ±nÄ± 26 Mart'taki genel seçimde DOST Partisi'ne oy vermeleri konusunda teÅŸvik ettikleri için" tepki gösterdiÄŸi ve bunu "Bulgaristan'Ä±n iç iÅŸlerine doÄŸrudan müdahale olarak gördüÄŸü" de belirtildi.

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