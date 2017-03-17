Diplomatik krizi deÄŸerlendirdi Vatikan temsilcisi TÃ¼rkiyesiz olmaz dedi

Hollanda-TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik krizi deÄŸerlendiren Vatikan'da bulunan Katolik Kilisesi'nin Anadolu Havarisel Episkoposu MonsenyÃ¶r Paolo Bizzeti, " TÃ¼rkiye, Avrupa iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir Ã¼lke, onsuz yapamayÄ±z ve ona karÅŸÄ± duvarlarÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼kseltemeyiz" dedi.

Yönetim merkezi Vatikan'da bulunan Katolik Kilisesi'nin Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, Hollanda ve Türkiye arasÄ±nda yaÅŸanan krize iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gerilimi, Avrupa'nÄ±n çeliÅŸkili politikalarÄ±nÄ±n artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Türkiye'nin Avrupa için çok önemli olduÄŸunu dile getiren Katolik üst düzey din adamÄ±, "Onsuz yapamayÄ±z ve ona karÅŸÄ± duvarlarÄ±mÄ±zÄ± yükseltemeyiz" dedi. Bizzetti, artan popülizmin ise kendilerini uçuruma sürüklediÄŸini söyledi.

VATÄ°KAN RADYOSUNA KONUÅžTU

Ä°skenderun'da 2010 yÄ±lÄ±nda öldürülen Luigi Padovese'nin ardÄ±ndan 2015'te Papa Francesco tarafÄ±ndan bu göreve getirilmiÅŸ olan Paolo Bizzetti, Vatikan Radyosu'na (Radio Vaticana) açÄ±klamalarda bulundu. Gerek OrtadoÄŸu'da gerek Avrupa'da ve gerekse de ABD'de "reaktif" bir dönemden geçildiÄŸini düÅŸündüÄŸünü ifade eden Bizzetti, "Biraz gergin bir dönemden geçildiÄŸini hesaba katmak lazÄ±m. Ne yazÄ±k ki birkaç yÄ±ldÄ±r, belki de geçmiÅŸte önemsenmemiÅŸ olan bazÄ± gerginlikler tÄ±rmanÄ±yor. Türkiye ile Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±ndaki sonsuz müzakereler, her iki taraf için de bazÄ± ÅŸeylerin yürümediÄŸinin sinyali gibi geliyor bana. Avrupa'nÄ±n ya da en azÄ±ndan bazÄ± Avrupa ülkelerinin, son yÄ±llarda yürüttüÄŸü politika çok çeliÅŸkili. Tüm bunlar sonuçta bir gerilim atmosferi yarattÄ±" diye konuÅŸtu.

"AÅžIRI POPÜLÄ°STLER BÄ°ZÄ° UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR"

Katolik üst düzey din adamÄ± Bizzetti, "Her iki tarafÄ±n da açÄ±klamalarÄ±ndaki tonda biraz aÅŸÄ±rÄ±ya gittiÄŸini düÅŸünüyor musunuz?" sorusuna ÅŸöyle yanÄ±t verdi: "Öyle düÅŸünüyorum. Bir taraf belki biraz daha fazla. Ancak bu gerilimlerin kökünü anlamak gerek. Zenofobi (yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±) ve Ä°slamofobi arttÄ±ÄŸÄ± kadar, dünyanÄ±n baÅŸka yerlerinde Hristiyanofobi'de de yükseliÅŸ yaÅŸanÄ±yor: ÅŸu an kim aÅŸÄ±rÄ± popülizme iÅŸaret ediyorsa gerçekte bizi uçuruma sürüklüyor. Bu konuda uyarmak istiyorum. Bu popülizmler, tüm halklarÄ± eziyor. ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n (Donald Trump), aÄŸÄ±r bir krizde olan büyük halk kitlesiyle, terörist azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ayÄ±rt etmeden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kararnameleri düÅŸünelim."

"ALMANYA'DAKÄ° 3 MÄ°LYON TÜRK ENTEGRE OLMUÅž DURUMDA"

SorunlarÄ±n üstesinden gelmek için kabalÄ±k ikliminin hakim kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± her yerde seçmenlerin rahatsÄ±z olduÄŸunu öne süren Bizzetti, "AyrÄ±m yapmadan, geçmiÅŸi anÄ±msatarak, tehdit ederek, insanlara gelecek için kÄ±yamet senaryolarÄ± hayal ettiren söylemlerde bulunuluyor. ÖrneÄŸin biz, Almanya'da yaÅŸayan 3 milyon Türk'ün nasÄ±l entegre olduÄŸunu ve asla aÅŸÄ±rÄ±cÄ± olduklarÄ±na dair bize bir delil vermediklerini biliyoruz. O halde nasÄ±l bir halkÄ± tamamen reddedebilirsiniz?" diye sözlerini sürdürdü. Türkiye'nin, uyum için Avrupa'nÄ±n isteklerini yerine getirmek adÄ±na çok çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da savunan Vatikan temsilcisi, "Ancak bunlar uzun süreçler. Türkiye, Avrupa için çok önemli bir ülke, onsuz yapamayÄ±z ve ona karÅŸÄ± duvarlarÄ±mÄ±zÄ± yükseltemeyiz" diye konuÅŸtu.