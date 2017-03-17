Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu 2036 yÄ±lÄ±nÄ± iÅŸaret etti erken emeklilik mÃ¼jdesi verdi

TÃ¼rkiye'deki emeklilik yaÅŸÄ±nÄ±n daha geriye Ã§ekeceklerini belirten Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, 2036 yÄ±lÄ±nda erkeklerin 60 kadÄ±nlarÄ±n ise 58 yaÅŸÄ±nda emekli olabileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye'de emekli olup da yaÅŸa takÄ±lanlarÄ± ve erken yaÅŸta emekli olanlarÄ± örnek gösteren ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, "Åžu anda benim yaÅŸa takÄ±lan kardeÅŸlerim var. YaÅŸa takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± halde 48 yaÅŸÄ±nda emekli olanlar var. Åžu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde üçüncü dönem milletvekilliÄŸi yapÄ±yor olmasÄ±na raÄŸmen yaÅŸa takÄ±lan milletvekilleri var. TakÄ±lacak. VatandaÅŸ nasÄ±l takÄ±lÄ±yorsa o da takÄ±lacak. Biz ilk defa emeklilik ortalama yaÅŸÄ±nÄ± 52'ye getirdik. Ama hala 47 - 48'de emekli olanlar var. 2036 yÄ±lÄ±nda erkekler 60, kadÄ±nlar ise 58 yaÅŸÄ±nda emekli olacak. Bugün Almanya'da 65 yaÅŸÄ±ndan önce emekli olan tek bir kiÅŸi yok. Avrupa'nÄ±n hiçbir ülkesinde 65 yaÅŸÄ±ndan önce emekli olan yok." ifadelerini kullandÄ±.

4.5 MiLYAR PROMOSYON VERÄ°LDÄ°

GeçtiÄŸimiz günlerde emeklilere yönelik baÅŸlayan promosyon ödemeleriyle ilgili konuÅŸan Bakan MüezzinoÄŸlu, "Åžu ana kadar emekliye 4.5 milyar lira banka promosyon ödemesi yaptÄ±k. Eski kanuna göre 30 yÄ±ldan fazla çalÄ±ÅŸan emekliye sadece 30 yÄ±llÄ±k ikramiyesi ödeniyordu. 3 ay önce düzenleme yaptÄ±k kanunda. 30 yÄ±ldan fazla çalÄ±ÅŸanlarÄ±n geri kalan yÄ±llarÄ±nÄ±n da ikramiyesini ödemeye baÅŸladÄ±k. Toplam 90 bin emekliye 700 milyon ilave fark ödeyeceÄŸiz" dedi.