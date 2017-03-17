Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/03/2017 19:48

MHP lideri BahÃ§eli TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± tokadÄ± yedi dedi

devlet bahÃ§eli

Hollanda'da yapÄ±lan seÃ§imler hakkÄ±nda konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Hollanda'da TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± tokadÄ± yedi" dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi genel baÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Hollanda'da sonuçlanan seçimler ile ilgili olarak Twitter'dan açÄ±klama yaptÄ±. Avrupa'nÄ±n telaÅŸlÄ± olduÄŸunu söyleyen Devlet Bahçeli, "Hollanda kararmÄ±ÅŸ dilinin, kötü niyetinin kurbanÄ± oldu, farkÄ±nda deÄŸil. 15 Mart'ta seçim yapÄ±ldÄ±, Ä±rkçÄ±lÄ±k ve Türk düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± tokadÄ± yedi." ifadelerini kullandÄ±.

Devlet Bahçeli'nin tweetleri:

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