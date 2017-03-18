Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/03/2017 06:57

Deniz Baykal o aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± eleÅŸtirenlere sert Ã§Ä±ktÄ±

deniz baykal

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tepki Ã§eken ve Trabzon'da yaptÄ±ÄŸÄ± o konuÅŸmayla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili, Ordu Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Fatsa Kültür SarayÄ±'nda düzenlenen programda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Trabzon'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±na deÄŸinen Deniz Baykal, “Geçenlerde bu konudaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ± ifade etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, ‘Bu kadar yetki bir evliyaya bile verilmez, evliya olsa, bu yetki evliyayÄ± da bozar' dedim. Daha sonra aynÄ± ÅŸeyi Trabzon'da peygamber diye söyledim. ‘Deniz Baykal peygambere hakaret etti' diye troller, yani maaÅŸlÄ± yalan kampanya yapma görevlileri, gürültü patÄ±rtÄ± koparmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar.” diye konuÅŸtu.

Baykal, “Ben bunu söylerken ne bir evliyaya, ne haÅŸa peygamberimize ya da herhangi bir peygambere hakaret etme anlayÄ±ÅŸÄ± içinde bunu söylemiyorum.” ifadesini kullanarak, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

“Oradaki ifade… Hazreti Adem'den bu yana 124 bin peygamber geldi geçti. O 124 bin peygamberden herhangi birisini ben ima ederek, bunu söylemiyorum. Benim gözümde peygamberlik dediÄŸim ÅŸey yüksek ahlaki vasÄ±flar ve üstün nitelikler taÅŸÄ±yan örnek bir ÅŸahsiyet. Bu anlamda birisini dahi bozar bu dedim. Onu daha önce evliya diye ifade ettim, Trabzon'da peygamber dedik. Küçük harfle yazÄ±lan peygamber. Herhangi bir peygamber deÄŸil. Yani 124 bin kiÅŸinin vasÄ±flarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan birisi bile, üstün ahlaki nitelikli, üstün nitelikleri olan bir örnek ÅŸahsiyet bile bu anayasalarÄ± iÅŸletmez, böyle bir anayasal düzen konulmaz. Herkes hesap verir. Peygamberler Allah'a hesap verir, Kuran'a hesap verir.”

Deniz Baykal, bu konuda kendilerinin hiçbir tereddüt ve ÅŸüphelerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, “Biz iftihar ediyoruz. Benim sevgili Peygamberimizle ilgili düÅŸüncülerimi merak edenler, 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±ndaki Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ±m konuÅŸmayÄ± bir okusunlar.” diye konuÅŸtu.

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Böyle bir çaba içine girilmesine ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Baykal, iki gündür Karadeniz'de bulunduklarÄ±nÄ± ve Karadeniz'in ayakta olduÄŸunu aktardÄ±.

“Karadeniz'de alÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ± bir manzarayÄ± görmeye baÅŸladÄ±lar. Karadeniz'de toplumu böyle bilinçli ve kararlÄ± bir görüntü içinde görmeye alÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸlar.” diyen Baykal, deÄŸerlendirmelerine ÅŸöyle devam etti:

“Onun için ‘bunu nasÄ±l bozarÄ±z' diye bir arayÄ±ÅŸ içerisine girdiklerini görüyorum. Onun için baÅŸvurduklarÄ± yol trol yolu, saptÄ±rma, kaptÄ±rma, hakaret yolu. Onlarla meÅŸgul deÄŸilim de SayÄ±n Numan KurtulmuÅŸ'un da adÄ±nÄ±n bu trollerin arasÄ±nda geçtiÄŸine tanÄ±k olmak beni hem ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de üzdü. Gerçekten üzüldüm. Benim sözüne ve kiÅŸiliÄŸine deÄŸer verme anlayÄ±ÅŸÄ± içinde olduÄŸum bir siyaset adamÄ± SayÄ±n KurtulmuÅŸ. Onu da bu konuda o kervanÄ±n içinde, çarpÄ±tma çabasÄ± içinde görmekten gerçekten mutlu olmadÄ±m ama o da din ve siyaset iliÅŸkisi konusunda bir ÅŸeyler söylemiÅŸ. Söylediklerine tamamen katÄ±lÄ±yorum.”

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Deniz Baykal, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ'un din ve siyaset iliÅŸkisi konusunda doÄŸru ve güzel ÅŸeyler söylediÄŸini, bundan memnun olduÄŸunu ve kendisini kutladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, “Ama SayÄ±n KurtulmuÅŸ'un bu sözlerini ‘HaÅŸa Allah'Ä±n vasÄ±flarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir siyasi liderimiz var.' diyen milletvekili arkadaÅŸÄ±na, ‘Siyasi liderimize dokunmak ibadet etmek yerine geçer.' diyen siyaset arkadaÅŸÄ±na da en kÄ±sa zamanda anlatacaÄŸÄ±na güveniyorum.” ifadesini kullandÄ±.

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