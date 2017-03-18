Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/03/2017 07:30

Eski Bakan Mehmet MÃ¼kerrem TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Mehmet MÃ¼kerrem TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu

Eski KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet MÃ¼kerrem TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu hayata gÃ¶zlerini yumdu

Mükerrem TaÅŸçÄ±oÄŸlu'nun naaÅŸÄ±, yarÄ±n Ä°stanbul'da TeÅŸvikiye Camisi'nde öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

Mehmet Mükerrem TaÅŸçÄ±oÄŸlu, 17. ve 18. Dönem Sivas MilletvekilliÄŸi yapmÄ±ÅŸ, 46. Hükümette Kültür ve Turizm BakanÄ± olarak görev almÄ±ÅŸtÄ±.

MÜKERREM TAÅžÇIOÄžLU KÄ°MDÄ°R?

Mükerrem TaÅŸçÄ±oÄŸlu 1926 yÄ±lÄ±nda Çanakkale'de hayata gözlerini açmÄ±ÅŸ Türk siyasetçidir.Galatasaray Lisesi, Ä°stanbul Teknik Üniversitesi ve Liege Devlet Üniversitesi Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi Fakültesi'ni bitirdi. TCK Genel Müdür MüÅŸavirliÄŸi, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± Planlama Dairesi BaÅŸanlÄ±ÄŸÄ±, BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve UlaÅŸtÄ±rma Özel MüÅŸavirliÄŸi, Serbest Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi, Anavatan Partisi Kurucu ÜyeliÄŸi, XVII. ve XVIII. Dönem Sivas MilletvekilliÄŸi, Kültür ve Turizm ile ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±klarÄ± yaptÄ±. Evli ve 1 Çocuk babasÄ±dÄ±r.

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