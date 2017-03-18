Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/03/2017 11:30

Meslekten ihraÃ§ edilen hakim ve savcÄ±lar hakkÄ±nda flaÅŸ karar

hakim ve savcÄ±

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Önder Yaman'Ä±n koordinesinde FETÖ'ye mensup olduÄŸu iddia edilen hakim ve savcÄ±lara yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, meslekten ihraç edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltÄ± kararÄ± verildi. AyrÄ±ca savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine, hakimlikçe, ÅŸüpheliler hakkÄ±nda arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±ndÄ±.Åžüphelilerin yakalanmasÄ±na yönelik operasyonda, 26 hakim ve savcÄ± gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, diÄŸerlerini arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Operasyon kapsamÄ±nda ÅŸüpheli hakim ve savcÄ±larÄ±n ikametlerinde arama yapÄ±lÄ±yor.HakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen ÅŸüphelilerin, Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) dün ihraç edilen 202 hakim ve savcÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Mehmet MÃ¼kerrem TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu

Eski Bakan Mehmet MÃ¼kerrem TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Eski KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet MÃ¼kerrem TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu hayata gÃ¶zlerini yumdu

deniz baykal

Deniz Baykal o aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± eleÅŸtirenlere sert Ã§Ä±ktÄ±

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tepki Ã§eken ve Trabzon'da yaptÄ±ÄŸÄ± o konuÅŸmayla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

devlet bahÃ§eli

MHP lideri BahÃ§eli TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± tokadÄ± yedi dedi

Hollanda'da yapÄ±lan seÃ§imler hakkÄ±nda konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "Hollanda'da TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± tokadÄ± yedi" dedi.