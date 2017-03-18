Meslekten ihraÃ§ edilen hakim ve savcÄ±lar hakkÄ±nda flaÅŸ karar

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Önder Yaman'Ä±n koordinesinde FETÖ'ye mensup olduÄŸu iddia edilen hakim ve savcÄ±lara yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, meslekten ihraç edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltÄ± kararÄ± verildi. AyrÄ±ca savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi üzerine, hakimlikçe, ÅŸüpheliler hakkÄ±nda arama ve el koyma kararÄ± da alÄ±ndÄ±.Åžüphelilerin yakalanmasÄ±na yönelik operasyonda, 26 hakim ve savcÄ± gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, diÄŸerlerini arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Operasyon kapsamÄ±nda ÅŸüpheli hakim ve savcÄ±larÄ±n ikametlerinde arama yapÄ±lÄ±yor.HakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen ÅŸüphelilerin, Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) dün ihraç edilen 202 hakim ve savcÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸu öÄŸrenildi.