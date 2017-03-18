Meral AkÅŸener'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

MHP'li eski vekil Meral AkÅŸener'in Kocaeli'nde konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da iki grup karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi

Meral AkÅŸener'in Kocaeli'nde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±. ToplantÄ±ya CHP Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Cengiz SarÄ±bay, CHP Ä°zmit Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ümit Küçükkaya, MHP’li eski ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri katÄ±ldÄ±. Salondaki tüm sandalyeler Türk BayraklarÄ±yla donatÄ±lÄ±rken, giriÅŸte küçük keseler içinde kÄ±nalar ve Ümit ÖzdaÄŸ’Ä±n ’Türk Milliyetçilerinden BaÅŸkanlÄ±ÄŸa HayÄ±r’ adlÄ± kitapçÄ±k daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. KonferansÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± salonda ve bahçede bomba olmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ± polisler arama yaptÄ±. AkÅŸener salona girdiÄŸi sÄ±rada sarÄ±lmak isteyenler kÄ±sa süreli izdihama neden oldu. 500 kiÅŸilik salonda izdiham yaÅŸanmasÄ± üzerine AkÅŸener, konuÅŸmasÄ±nÄ± salonun dÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±. Salondakiler de dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. MHP eski milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Cumali DurmuÅŸ konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda AkÅŸener’in yanÄ±nda yer aldÄ±.