Ana Sayfa | SÄ°YASET 18/03/2017 17:47

Meral AkÅŸener'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

Meral AkÅŸener

MHP'li eski vekil Meral AkÅŸener'in Kocaeli'nde konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da iki grup karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi

Meral AkÅŸener'in Kocaeli'nde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±. ToplantÄ±ya CHP Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Cengiz SarÄ±bay, CHP Ä°zmit Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ümit Küçükkaya, MHP’li eski ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri katÄ±ldÄ±. Salondaki tüm sandalyeler Türk BayraklarÄ±yla donatÄ±lÄ±rken, giriÅŸte küçük keseler içinde kÄ±nalar ve Ümit ÖzdaÄŸ’Ä±n ’Türk Milliyetçilerinden BaÅŸkanlÄ±ÄŸa HayÄ±r’ adlÄ± kitapçÄ±k daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. KonferansÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± salonda ve bahçede bomba olmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ± polisler arama yaptÄ±. AkÅŸener salona girdiÄŸi sÄ±rada sarÄ±lmak isteyenler kÄ±sa süreli izdihama neden oldu. 500 kiÅŸilik salonda izdiham yaÅŸanmasÄ± üzerine AkÅŸener, konuÅŸmasÄ±nÄ± salonun dÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±. Salondakiler de dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. MHP eski milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Cumali DurmuÅŸ konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda AkÅŸener’in yanÄ±nda yer aldÄ±.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP liderinden Ã§aÄŸrÄ± sandÄ±ÄŸa Ã¶n yargÄ±larÄ±mÄ±zla deÄŸil mantÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla gideceÄŸiz

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, NazÄ±m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde konuÅŸma yaptÄ±

hakim ve savcÄ±

Meslekten ihraÃ§ edilen hakim ve savcÄ±lar hakkÄ±nda flaÅŸ karar

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 55 hakim ve savcÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

Mehmet MÃ¼kerrem TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu

Eski Bakan Mehmet MÃ¼kerrem TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Eski KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet MÃ¼kerrem TaÅŸÃ§Ä±oÄŸlu hayata gÃ¶zlerini yumdu