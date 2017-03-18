CHP liderinden Ã§aÄŸrÄ± sandÄ±ÄŸa Ã¶n yargÄ±larÄ±mÄ±zla deÄŸil mantÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla gideceÄŸiz

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, NazÄ±m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde konuÅŸma yaptÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu referandum öncesi halka önemli çaÄŸrÄ±larda bulunurken, Türkiye'de hiçbir zaman tek adam yönetimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Tek adam rejimlerinde bir kiÅŸinin yapacaÄŸÄ± hatanÄ±n bedelini toplumun ödeyeceÄŸini vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Her birimizin tek tek sorumluluÄŸu var. Ülkesini, bayraÄŸÄ±nÄ± seven, demokrasiye inanan ve çocuklarÄ±na güzel bir Türkiye bÄ±rakmak isteyen her annenin, babanÄ±n sorumluluÄŸu var. SandÄ±ÄŸa ön yargÄ±larÄ±mÄ±zla deÄŸil, aklÄ±mÄ±zla, mantÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla gideceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

"24 saatte devleti ele geçirir"

AnlatÄ±lan sistemde yetkilerin verildiÄŸi kiÅŸinin kandÄ±rÄ±lmasÄ± durumunda devletin en geç 24 saat içinde ele geçirilebileceÄŸini ileri süren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Öyle bir yetki veriyoruz ki bir sabah kalkÄ±p, 'Ben TBMM'yi feshettim' yetkisi veriyoruz. Yani 'Milli iradeyi tanÄ±mÄ±yorum. 550 milletvekilinin milletvekilliÄŸi süresini sona erdirdim, buyurun yeni bir seçim.' Olmaz, olmamalÄ±. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu yetki verilmemiÅŸtir. Ona verilmeyen yetkiyi, 21. yüzyÄ±lda millet demokrasiyi güçlendirirken 'Biz otoriter sisteme geçelim' diye bir kiÅŸiye vereceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.