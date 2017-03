CHP liderinden Ã§aÄŸrÄ± sandÄ±ÄŸa Ã¶n yargÄ±larÄ±mÄ±zla deÄŸil mantÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla gideceÄŸiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde konuşma yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu referandum öncesi halka önemli çağrılarda bulunurken, Türkiye'de hiçbir zaman tek adam yönetimi olmadığını söyledi.Tek adam rejimlerinde bir kişinin yapacağı hatanın bedelini toplumun ödeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Her birimizin tek tek sorumluluğu var. Ülkesini, bayrağını seven, demokrasiye inanan ve çocuklarına güzel bir Türkiye bırakmak isteyen her annenin, babanın sorumluluğu var. Sandığa ön yargılarımızla değil, aklımızla, mantığımızla gideceğiz." diye konuştu.

"24 saatte devleti ele geçirir"

Anlatılan sistemde yetkilerin verildiği kişinin kandırılması durumunda devletin en geç 24 saat içinde ele geçirilebileceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Öyle bir yetki veriyoruz ki bir sabah kalkıp, 'Ben TBMM'yi feshettim' yetkisi veriyoruz. Yani 'Milli iradeyi tanımıyorum. 550 milletvekilinin milletvekilliği süresini sona erdirdim, buyurun yeni bir seçim.' Olmaz, olmamalı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu yetki verilmemiştir. Ona verilmeyen yetkiyi, 21. yüzyılda millet demokrasiyi güçlendirirken 'Biz otoriter sisteme geçelim' diye bir kişiye vereceğiz." ifadesini kullandı.