Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± TÃ¼rkiye AB Ã¼yesi olmaktan Ã§ok daha uzaktadÄ±r dedi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye-Hollanda ve Almanya arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunarak, AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ±n daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türk bakanlarÄ±n Almanya'daki programlarÄ±nÄ± iptal eden ve son olarak da Frankfurt'ta PKK'nÄ±n miting yapmasÄ±na izin vererek tarafÄ±nÄ± tam olarak belli eden Almanya'da hükümet Türkiye hakkÄ±ndaki gerçek niyetini açÄ±kladÄ±.Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Türkiye-Almanya iliÅŸkilerinin kritik noktaya gelmesinden dolayÄ±, Türkiye'nin AB üyeliÄŸi ihtimalinin giderek düÅŸtüÄŸünü söyledi. Sigmar Gabriel verdiÄŸi bir röportajda, "Bugün Türkiye, Avrupa BirliÄŸi üyesi olmaktan çok daha uzaktadÄ±r" dedi. Gabriel, Türkiye'nin AB'ye katÄ±lÄ±p üye olmasÄ± konusunda her zaman ÅŸüphelendiÄŸini de sözlerine ekledi.