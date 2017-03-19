Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/03/2017 07:58

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± TÃ¼rkiye AB Ã¼yesi olmaktan Ã§ok daha uzaktadÄ±r dedi


Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye-Hollanda ve Almanya arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunarak, AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ±n daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türk bakanlarÄ±n Almanya'daki programlarÄ±nÄ± iptal eden ve son olarak da Frankfurt'ta PKK'nÄ±n miting yapmasÄ±na izin vererek tarafÄ±nÄ± tam olarak belli eden Almanya'da hükümet Türkiye hakkÄ±ndaki gerçek niyetini açÄ±kladÄ±.Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Türkiye-Almanya iliÅŸkilerinin kritik noktaya gelmesinden dolayÄ±, Türkiye'nin AB üyeliÄŸi ihtimalinin giderek düÅŸtüÄŸünü söyledi. Sigmar Gabriel verdiÄŸi bir röportajda, "Bugün Türkiye, Avrupa BirliÄŸi üyesi olmaktan çok daha uzaktadÄ±r" dedi. Gabriel, Türkiye'nin AB'ye katÄ±lÄ±p üye olmasÄ± konusunda her zaman ÅŸüphelendiÄŸini de sözlerine ekledi.

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hollanda atÄ±

ErdoÄŸan atlarÄ±n cinsini sordu duyduklarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sinirlerine hakim olamadÄ±

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