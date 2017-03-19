ErdoÄŸan atlarÄ±n cinsini sordu duyduklarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sinirlerine hakim olamadÄ±

18 Mart Stadyumu'nda dÃ¼zenlenen Ã‡anakkale Zaferi anma tÃ¶reninde 4 atlÄ± askeri gÃ¶rÃ¼nce atlarÄ±n cinsini duyan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Çanakkale Zaferi'nin 102. yÄ±ldönümü nedeniyle Lapseki'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreni ile Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda ve Gelibolu Åžehitler Abidesi'nde anma törenleri düzenlendi.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, stadda düzenlenen törene beraberinde Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± ve Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k'la birlikte katÄ±ldÄ±. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ise aynÄ± anlarda Lapseki'deki temel atma törenindeydi. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n beraberinde ise BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ ve UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan yer aldÄ±. Her iki törendeki protokol, Gelibolu'daki törene ise birlikte katÄ±ldÄ±.

TAKVÄ°YE POLÄ°S EKÄ°PLERÄ° GELDÄ°

Polis ve asker Çanakkale'de günler öncesinden güvenlik önlemi almaya baÅŸladÄ±. Ä°zmir, BalÄ±kesir, Bursa, TekirdaÄŸ, Edirne'den takviye binlerce polis Çanakkale'de görev yaptÄ±. Åžehitler Abidesi'nin olduÄŸu alan özel olarak korundu. Sadece akreditasyon kartlarÄ± bulunanlarÄ±n Abide bölgesine girmesine izin verildi. Åžehitler Abidesi'ndeki törende Türk YÄ±ldÄ±zlarÄ± gösteri uçuÅŸu yaptÄ±. 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda çekilen fotoÄŸraflar Abide'nin olduÄŸu noktada sergilendi. 18 Mart Åžehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yÄ±ldönümünde Türkiye'nin dört bir yanÄ±nda ÅŸehitlikler de doldu taÅŸtÄ±.

ATLAR HOLLANDA CÄ°NSÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä± Åžehitler Abidesi'nde helikopterden indikten sonra Jandarma'nÄ±n atlÄ± birliÄŸi karÅŸÄ±ladÄ±. 4 atlÄ± askerin önünde duran ErdoÄŸan, atlarÄ±n cinsini sordu. KadÄ±n astsubay, 2 atÄ±n Hollanda cinsi olduÄŸunu söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± daha sonra tören alanÄ±na geçti.18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yÄ±ldönümünde Metro Ä°stanbul'un düzenlediÄŸi etkinlikle 'Çanakkale ruhu' metroda canlandÄ±. Askerleri temsil eden tiyatro oyuncularÄ± YenikapÄ±'dan metroya binerek cepheye gitti. Metroda kahramanlÄ±k türküleri söylendi.