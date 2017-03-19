Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/03/2017 10:44

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan CHP'li o belediye baÅŸkanÄ±nÄ± tebrik etti


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, EskiÅŸehir'de belediyenin anÄ± defterine yazarak CHP'li baÅŸkan YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen'i tebrik etti.

Toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreni için dün EskiÅŸehir'e gelen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BüyükÅŸehir Belediyesi AnÄ± Defterine yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, CHP'li baÅŸkan YÄ±lmaz BüyükerÅŸen ve ekibini kentte yapÄ±lan hizmetlerinden ötürü tebrik etti.

 

 

EskiÅŸehir BüyükÅŸehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n BüyükÅŸehir Belediyesini ziyarette, anÄ± defterine yazÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.EskiÅŸehir'de bulunmaktan memnuniyet duyduÄŸunu dile getiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anÄ± defterindeki yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: "Toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreni vesilesiyle geldiÄŸim EskiÅŸehir'imizde, BüyükÅŸehir Belediyesini ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. CoÄŸrafyamÄ±zdaki kadim medeniyetlerin mirasçÄ±sÄ± yerleÅŸim yerlerinden biri olan EskiÅŸehir eÄŸitimde, sanayide ve ticarette yaptÄ±ÄŸÄ± ataklarla, ülkemizin seçkin ÅŸehirlerinden biri haline gelmiÅŸtir.

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