Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/03/2017 16:17

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan maskeli balo sona erdi dedi

maskeli balo

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Avrupa Ã¼lkelerine seslenerek," KardeÅŸlerim, maskeli balo sona erdi." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°lim Yayma VakfÄ± Genel Kurulu'nda önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan,"Bu çatÄ± altÄ±nda yetiÅŸen hiçbir genç vatanÄ±na ihanet etmedi, kurÅŸun sÄ±kmadÄ±. Allah'a deÄŸil de paraya kul olanlarÄ±n yerle yeksan olduÄŸunu gördük, Pensilvanya'daki malum kiÅŸiyle ilgili dediklerini duyduk. "O bize ÅŸah damarÄ±mÄ±zdan daha yakÄ±n" dediklerini duyduk. Bu kiÅŸiyi ÅŸirke götürür, bunlarÄ±n iÅŸi zaten bu. Ä°lim Yayma VakfÄ± Türkiye'nin hafÄ±zasÄ±dÄ±r, özgürlük için ne bedeller ödendiÄŸini çok iyi biliyorsunuz.

"YALAN SÖYLEMEYÄ°N"

CumhurbaÅŸkanÄ±na fesih yetkisi veren sistem diyenlerin sÄ±fatÄ±na bakÄ±yorsun, avukat. Böyle yalanlar söylemeyin, ana muhalefetin yalancÄ±lÄ±ÄŸÄ±na alÄ±ÅŸtÄ±k da siz güya okumuÅŸsunuz bari siz yalan söylemeyin. CumhurbaÅŸkanÄ± bir seçim yenilemesine, erken seçime gitme talebi olursa bu ne demektir? Hem kendi seçimi yenilenecektir, hem parlamentonun seçimi yenilenecektir. Bu yalanlardan biz bÄ±ktÄ±k. Çift dikiÅŸ gidiyorlar.

"MASKELÄ° BALO SONA ERDÄ°"

Son günlerde iÅŸte Avrupa'da yaÅŸananlar. Ülkemize ve davamÄ±za karÅŸÄ± yürütülen mücadelenin yeni bir safhaya geçtiÄŸini gösteriyor. Åžimdiye kadar maÅŸalarÄ±yla silah verdikleri, sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazladÄ±klarÄ± terör örgütleriyle, bir dolara satÄ±n aldÄ±klarÄ± ajanlarÄ±yla bizi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlar artÄ±k bizzat sahaya indiler. KardeÅŸlerim, maskeli balo sona erdi." dedi. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan CHP'li o belediye baÅŸkanÄ±nÄ± tebrik etti

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, EskiÅŸehir'de belediyenin anÄ± defterine yazarak CHP'li baÅŸkan YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen'i tebrik etti.

hollanda atÄ±

ErdoÄŸan atlarÄ±n cinsini sordu duyduklarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda sinirlerine hakim olamadÄ±

18 Mart Stadyumu'nda dÃ¼zenlenen Ã‡anakkale Zaferi anma tÃ¶reninde 4 atlÄ± askeri gÃ¶rÃ¼nce atlarÄ±n cinsini duyan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.


Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± TÃ¼rkiye AB Ã¼yesi olmaktan Ã§ok daha uzaktadÄ±r dedi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, TÃ¼rkiye-Hollanda ve Almanya arasÄ±nda yaÅŸanan gerilimin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunarak, AB'ye katÄ±lmasÄ±nÄ±n daha da zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.