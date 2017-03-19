CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan maskeli balo sona erdi dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Avrupa Ã¼lkelerine seslenerek," KardeÅŸlerim, maskeli balo sona erdi." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°lim Yayma VakfÄ± Genel Kurulu'nda önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan,"Bu çatÄ± altÄ±nda yetiÅŸen hiçbir genç vatanÄ±na ihanet etmedi, kurÅŸun sÄ±kmadÄ±. Allah'a deÄŸil de paraya kul olanlarÄ±n yerle yeksan olduÄŸunu gördük, Pensilvanya'daki malum kiÅŸiyle ilgili dediklerini duyduk. "O bize ÅŸah damarÄ±mÄ±zdan daha yakÄ±n" dediklerini duyduk. Bu kiÅŸiyi ÅŸirke götürür, bunlarÄ±n iÅŸi zaten bu. Ä°lim Yayma VakfÄ± Türkiye'nin hafÄ±zasÄ±dÄ±r, özgürlük için ne bedeller ödendiÄŸini çok iyi biliyorsunuz.

"YALAN SÖYLEMEYÄ°N"

CumhurbaÅŸkanÄ±na fesih yetkisi veren sistem diyenlerin sÄ±fatÄ±na bakÄ±yorsun, avukat. Böyle yalanlar söylemeyin, ana muhalefetin yalancÄ±lÄ±ÄŸÄ±na alÄ±ÅŸtÄ±k da siz güya okumuÅŸsunuz bari siz yalan söylemeyin. CumhurbaÅŸkanÄ± bir seçim yenilemesine, erken seçime gitme talebi olursa bu ne demektir? Hem kendi seçimi yenilenecektir, hem parlamentonun seçimi yenilenecektir. Bu yalanlardan biz bÄ±ktÄ±k. Çift dikiÅŸ gidiyorlar.

"MASKELÄ° BALO SONA ERDÄ°"

Son günlerde iÅŸte Avrupa'da yaÅŸananlar. Ülkemize ve davamÄ±za karÅŸÄ± yürütülen mücadelenin yeni bir safhaya geçtiÄŸini gösteriyor. Åžimdiye kadar maÅŸalarÄ±yla silah verdikleri, sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazladÄ±klarÄ± terör örgütleriyle, bir dolara satÄ±n aldÄ±klarÄ± ajanlarÄ±yla bizi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlar artÄ±k bizzat sahaya indiler. KardeÅŸlerim, maskeli balo sona erdi." dedi.