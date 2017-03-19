ServisÃ§ilerin tahdit sloganlarÄ±na karÅŸÄ± ErdoÄŸan'dan jet yanÄ±t

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda servisÃ§ilerin tahdit hakkÄ±ndaki sloganlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan sinirlenerek, " Kusura bakmayÄ±n. Hak edinmediÄŸiniz bir ÅŸeyi kusura bakmayÄ±n hak olarak veremeyiz." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye Esnaf BuluÅŸmasÄ± programÄ±na katÄ±larak konuÅŸma yaptÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda servisçilerin tahdit konusundaki sloganlarÄ± üzerine, "Ben size plaka tahdidi sözü vermedim. EÄŸer ben plaka tahdidi söze verdiysem o günün konuÅŸmalarÄ± ortada gelin sözümün arkasÄ±ndayÄ±m. En büyük bedeli çocuklarÄ±mÄ±z öder. Hak edinmediÄŸiniz bir ÅŸeyi kusura bakmayÄ±n hak olarak veremeyiz." dedi.

"TAYYÄ°P ERDOÄžAN VERDÄ°ÄžÄ° SÖZÜN ARKASINDA DURUR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda servisçilerin tahdit konusundaki sloganlarÄ± üzerine, "Ben size plaka tahdidi sözü vermedim. EÄŸer ben plaka tahdidi söze verdiysem o günün konuÅŸmalarÄ± ortada gelin sözümün arkasÄ±ndayÄ±m. En büyük bedeli çocuklarÄ±mÄ±z öder. Hak edinmediÄŸiniz bir ÅŸeyi kusura bakmayÄ±n hak olarak veremeyiz. Burada plakalar konusuna yapÄ±lan görüÅŸmelerde mevcut plakalarÄ±n farklÄ±lÄ±k arz eder hale getirmesi konusunda bir adÄ±m atÄ±lmasÄ± arz ediliyor. Ama tahdit koyduÄŸunuz anda bir anda piyasalarda plaklar hak edilmediÄŸi bir ÅŸekilde artacak gidecek. Kimse kapris yapÄ±p bu kaprislere ülkeyi alet etmesin. Tayyip ErdoÄŸan verdiÄŸi bir sözün arkasÄ±nda durur. O günkü konuÅŸmamÄ± çÄ±kartacaÄŸÄ±m kayÄ±tlardan. Ben plaka sorunun halledeceÄŸimizi söyledim tahditli plaka sözü vermedim" ifadelerini kullandÄ±.