AB kapÄ±larÄ± kapatÄ±ldÄ± Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'ndan ÅŸok aÃ§Ä±klama

TÃ¼rkiye'nin Almanya ve Hollanda krizinin ardÄ±ndan Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel aÃ§Ä±klamada bulundu.

Alman Der Spiegel dergisine konuÅŸan Gabriel, "Türkiye bugün kesinlikle Avrupa BirliÄŸi'ne üyeliÄŸe hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar uzak" dedi. Reuters'Ä±n haberine göre, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Türkiye'nin AB üyeliÄŸi konusunda her zaman ÅŸüphelerinin olduÄŸunu, fakat bu konuda Sosyal Demokrat Parti içerisinde kendisini azÄ±nlÄ±kta bulduÄŸunu belirtti.

GÖRÜÅžÜ DEÄžÄ°ÅžMÄ°Åž

Almanya'da 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸbakanlÄ±ÄŸa gelen Angela Merkel, daha öncesinde Türkiye'nin üyeliÄŸine açÄ±kça karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ ve "öncelikli ortaklÄ±k" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Gabriel, bunun Türkleri "ikinci sÄ±nÄ±f AvrupalÄ±lar" gibi hissettireceÄŸini düÅŸündüÄŸünü fakat Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan görüÅŸünün deÄŸiÅŸtiÄŸini belirtti. Gabriel ayrÄ±ca, Türk siyasetçilerin Almanya'da yapÄ±lacak mitinglerde Alman yasalarÄ±na uymamalarÄ± halinde bu ülkeye giriÅŸlerinin yasaklanabileceÄŸini söyledi.