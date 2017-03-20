Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/03/2017 12:47

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yemek davetine AKP'nin aÄŸÄ±r toplarÄ± katÄ±lmadÄ±

baÅŸbakan binali yÄ±ldÄ±rÄ±m

16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum Ã¶ncesi BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yemek davetine 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l ve eski baÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu katÄ±lmadÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, kuruluÅŸundan bugüne AK Parti hükümetlerinde görev alan bakanlarla kahvaltÄ±da bir araya geldi. CNN Türk'ün haberine göre buluÅŸmaya; Bülent ArÄ±nç, Hüseyin Çelik, Sadullah Ergin, Zafer ÇaÄŸlayan ve Suat KÄ±lÄ±ç gibi isimler katÄ±ldÄ±. 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül ve eski baÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu ise davet edilmelerine raÄŸmen toplantÄ±ya katÄ±lmadÄ±lar.ToplantÄ±da, 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa referandum una iliÅŸkin olarak sahada yürütülen çalÄ±ÅŸmalar ve bundan sonraki kampanya süreci ele alÄ±ndÄ±.

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