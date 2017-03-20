Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/03/2017 19:51

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ yeni KHK Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±yor

numan kurtulmuÅŸ

Bakanlar Kurulu'nda konuÅŸan HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ KHK Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, tamamlandÄ±ÄŸÄ± takdirde kamuoyu ile paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, OHAL kapsamÄ±nda yeni bir Kanun Hükmünde Kararname çalÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu belirterek "Yeni bir KHK çalÄ±ÅŸmasÄ± var. Son noktaya doÄŸru getiriliyor. Bu zaten ihtiyaçlar tamamlanÄ±p son noktaya getirildiÄŸinde de kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r" dedi.

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