BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ yeni KHK Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±yor

Bakanlar Kurulu'nda konuÅŸan HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ KHK Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, tamamlandÄ±ÄŸÄ± takdirde kamuoyu ile paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, OHAL kapsamÄ±nda yeni bir Kanun Hükmünde Kararname çalÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu belirterek "Yeni bir KHK çalÄ±ÅŸmasÄ± var. Son noktaya doÄŸru getiriliyor. Bu zaten ihtiyaçlar tamamlanÄ±p son noktaya getirildiÄŸinde de kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r" dedi.