BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Benim ismimi Alevi komÅŸularÄ±mÄ±z koydu dedi

Nevruz kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen bir etkinlikte konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, birlik mesajÄ± vermesinin yanÄ± sÄ±ra kendisiyle ilgili bir itirafta da bulundu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ATO Congresium'da "UluslararasÄ± HacÄ± BektaÅŸ Veli ve Sultan Nevruz Cem'i BuluÅŸmasÄ±"nda konuÅŸtu. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Dün kardeÅŸi kardeÅŸe düÅŸürüp Hazreti Peygamberin ashabÄ± arasÄ±na nifak sokanlarÄ±, Ehlibeyti Kerbela'da zalimce katledenleri, fitneyle baÅŸrol oynayanlarÄ± asla akÄ±ldan çÄ±karmÄ±yoruz. Çorum'da, MaraÅŸ'ta, Malatya'da, MadÄ±mak'ta aynÄ± fitne, aynÄ± zihniyet benzer amaçlarla iÅŸbaÅŸÄ±ndaydÄ±. OlaylarÄ± beraber, entrikalarÄ± birlikte deÄŸerlendirmek zorundayÄ±z" dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle;

"ALEVÄ° Ä°RAFANI RUHUMUZU GÜZELLEÅžTÄ°RMÄ°ÅžTÄ°R"

"Sizlerle bugün beraber olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yorum. Sizlerin dualarÄ±nÄ±za himmetinize ihtiyaç olduÄŸunu özellikle ifade etmek isterim. Bu deÄŸerli toplantÄ±yÄ± tertip eden Hüseyin DedekarkÄ±noÄŸlu'na ayrÄ±ca teÅŸekkür ederim. Bu topraklarda sevgi, hoÅŸgörü medeniyetinin, birlikte yaÅŸama kültürünün yeÅŸerdiÄŸi ve bütün dünyaya örnek olduÄŸu topraklardÄ±r. Bizler acÄ±yÄ± bal eylemesini bilmiÅŸ, birbirine kenetlenmiÅŸ bir milletiz. Horasan erenlerinin getirdiÄŸi manevi rüzgar Anadolu'yu Ä°slamiyet'in, merhametin merkezi durumuna getirmiÅŸ. Alevi irfanÄ± ruhumuzu, sözlerimizi güzelleÅŸtirmiÅŸtir. Anadolu'nun manevi mimarlarÄ±ndan Dede KargÄ±n'Ä± rahmetle yadediyorum. HacÄ± BektaÅŸ Veli Hazretleri Makalat adlÄ± eserinde "Yolumuz irfan ve insanlÄ±k sevgisi üzerinedir" diye ifade etmiÅŸtir.

"ALEVÄ° SÜNNÄ°LERÄ°N YAÅžADIÄžI BÄ°R KÖYDE DOÄžDUM"

Küçük siyasi hesaplar için büyük insanlÄ±k deÄŸerleri ne yazÄ±k ki kurban verilmektedir. Bu durum insanlÄ±k adÄ±na hem üzüntü hem de endiÅŸe vericidir. Ümit ederiz ki, insanlÄ±k deÄŸerlerini yok etmeyi hedef alan bu sapkÄ±nlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± güçlü bir itiraz yükseltirken birileri de bizim yanÄ±mÄ±zda yer alsÄ±n. FarklÄ± olmak insanÄ±n fÄ±tratÄ±ndan gelir. Biz farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±n, medeniyetin zenginliÄŸi olarak görüyoruz. Ben Alevi-Sünni vatandaÅŸlarÄ±n birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir köyde doÄŸdum. AdÄ±mÄ± komÅŸularÄ±mÄ±n verdiÄŸini sizlerle paylaÅŸmak isterim. Biz güçlü bir hukukla birbirimize baÄŸlÄ±yÄ±z. AynÄ± tastaki çorbaya birlikte kaÅŸÄ±k çaldÄ±k. DüÄŸünlerimizi, sünnetlerimizi birlikte yaptÄ±k. Birlikte semah birlikte halay çektik. Cenazelerimizde beraber olduk, acÄ±larÄ±mÄ±zÄ±, mutluluklarÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸtÄ±k. Bu kardeÅŸiniz Alevi kültürüne çok yakÄ±n ve çok sÄ±cak bir komÅŸudur. Bu kültürün içinde büyüdük. Biz içiçe yaÅŸadÄ±k, bundan sonra da ilelebet birlikte yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz. Bin yÄ±ldÄ±r ne baÅŸardÄ±ysak hep beraber yaÅŸadÄ±k.

"HZ. ALÄ°'NÄ°N ÅžEHADETÄ° YÜREKLERÄ°MÄ°ZÄ° YAKMIÅžTIR"

HavamÄ±za, topraÄŸa, suyumuza düÅŸen cemreleri artÄ±k gönlümüze de düÅŸürme zamanÄ± gelmiÅŸtir. Hz. Peygamberin yol arkadaÅŸÄ±, can arkadaÅŸÄ±, sÄ±rdaÅŸÄ± aynÄ± zamanda evladÄ± yerine koyduÄŸu Ä°slam'Ä±n en önemli kahramanÄ± Hz. Ali Efendimizin doÄŸum günüdür. Bugün yeniden anlamlÄ± bir doÄŸuÅŸa kucak açÄ±yoruz. Türk DünyasÄ± Hz. Ali'nin doÄŸum gününü kutlarcasÄ±na büyük bir neÅŸeye kavuÅŸur. Hicret sÄ±rasÄ±nda Hz. Peygamberimiz evini ona emanet etmiÅŸtir. Bu genç kahraman öldürülme tehlikesini bile bile peygamber efendimizin yataÄŸÄ±na uzanmaktan asla tereddüt göstermemiÅŸtir. O bütün savaÅŸlarda en ön saflarda yer aldÄ±, küfre, zulme ve her türlü olumsuzluÄŸa karÅŸÄ± Ä°slam'Ä±n aydÄ±nlÄ±k yüzü oldu. Bu yüzden Hz. Muhammed, peygamber efendimiz ben kimin mevlasÄ± isem Hz. Ali de onun mevlasÄ±dÄ±r demiÅŸtir. Bu yüzden biz de duyduk ve uyduk; Hz. Muhammed bizim son peygamberimiz, yüce kitabÄ±mÄ±z Kur'an'Ä± tamamlayan yüce dinimizi ikbal eden peygamberimiz. Hz. Ali Ä°slam'Ä±n kÄ±lÄ±cÄ±, belagat ustasÄ± bir kahraman ve bir ÅŸehittir. Hz. Ali'nin ÅŸehadeti bütün Ä°slam dünyasÄ±nÄ±n yüreÄŸini sÄ±zlattÄ±ÄŸÄ± gibi Hz. Hüseyin efendimizin ÅŸehadeti de yüreklerimizi yaktÄ±.

"ALLAH'A KAVUÅžMANIN YOLU BÜTÜN CANLILAR KADARDIR"

Hz. Ali'nin yaktÄ±ÄŸÄ± ilim, ahlak ve belagat ateÅŸi onbinlerce fersah ötede Horasan erenlerinde yankÄ±sÄ±nÄ± bulmuÅŸtur. OnlarÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi talebeler bütün Asya'ya yayÄ±ldÄ± ve Anadolu insanÄ±na bÄ±kmadan usanmadan anlattÄ±lar. Onda yanan manevi ateÅŸ söndü Anadolu aydÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±. Bu maneviyat liderlerinden biri de HacÄ± BektaÅŸ Veli'dir. YüzyÄ±llar boyu aydÄ±nlattÄ±. YüzyÄ±llar öncesinden bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, diri olalÄ±m dedi. Allah'a ulaÅŸmanÄ±n tek bir yolu yoktur. Allah'a ulaÅŸan yollar nefes alÄ±p veren bütün canlÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± kadardÄ±r. Bu yollardaki tercihimizi tefrika konusuna dönüÅŸtürmemezi canlÄ± olmak, yürekli olmak, hayatta kalmak, çalÄ±ÅŸmak mücadele etmek. Allah'Ä±n yolundan ayrÄ±lmadan bütün kalplerin bir arada atmasÄ± demektir.

"ALÄ° EFENDÄ°MÄ°ZÄ°N DOÄžUM GÜNÜ KUTLU ,SULTAN NEVRUZUMUZ HAYIRLI OLSUN"

HünkarÄ±n öÄŸretisiyle yetiÅŸmiÅŸ bu büyük millet Nevruz'u da, Hz. Ali Efendimizin doÄŸumuyla özdeÅŸleÅŸtirmiÅŸtir. Mubarek Nevruz Ali efendimizle özdeÅŸleÅŸip Sultan Nevruz olmuÅŸtur. Böylece Nevruz'a sultanlÄ±k yakÄ±ÅŸÄ±r demek istemiÅŸ ve Sultan Nevruz Cemi'ni de eklemiÅŸtir. Bu yol Hazreti Hünkar'Ä±n bir olmak, iri olmak, diri olmak sözüdür. Hizmet amacÄ±yla ayaÄŸa kalkmak, hikmetli sözler söylemek ve herkese saygÄ± duymak. Yolumuz da budur, erkanÄ±mÄ±z da budur. Ä°nsana hizmet Allah'Ä±n rÄ±zasÄ± içindir. Biliyoruz ki hepimiz aynÄ± yaradanÄ±n kuluyuz ve hepimiz ona döneceÄŸiz. Hikmetli sözlerin sahibi Hz. Ali Efendimizdir. Ali Efendimizin doÄŸum günü kutlu, Sultan Nevruzumuz hayÄ±rlÄ± olsun.

"ÇORUM'DA, MADIMAK'TA, MALATYA'DA O ZÄ°HNÄ°YET Ä°Åž BAÅžINDAYDI"

Bize düÅŸen Hz. Ali, Hz. Hüseyin'in temsil ettiÄŸi deÄŸerlerle yüceltmek ve yolunu devam ettirmektir. Bilginin kapÄ±sÄ± Allah'Ä±n aslanÄ± Hz. Ali'den, ÅŸehitler serdarÄ± Hz. Hüseyin'den öÄŸrenecek çok ÅŸeyimiz var. Bugün evlatlarÄ±mÄ±zÄ± Hz. Ali, Hz. Hüseyin'i, ve ehlibeyti mutlaka öÄŸretmeliyiz. Ehlibeyt peygamber efendimizin en yakÄ±nÄ±nda olan ve ondan en çok öÄŸrenenler olarak hepimizin müstesna örnekleridir. AramÄ±zdaki itilaflar varsa bunu çözmek bizim en önemli görevimizdir, en önemli sorumluluÄŸumuzdur. Bu topraklarda bizi ancak ayrÄ±ÅŸtÄ±rarak, kavga ederek birbirimizin sevgisini azaltmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bizim o hain planlayÄ±cÄ±lardan öÄŸreneceÄŸimiz hiçbir ÅŸey yok. Dün kardeÅŸi kardeÅŸe düÅŸürüp, Hz. Peygamberin ashabÄ± arasÄ±na nifak sokanlarÄ±, ehlibeyti katledenlerde baÅŸrol oynayanlarÄ± hiç akÄ±ldan çÄ±karmayalÄ±m. Çorum'da, Malatya'da, MadÄ±mak'ta aynÄ± zihniyet iÅŸbaÅŸÄ±ndaydÄ±.

"FARKLILIKLARIMIZA DEÄžÄ°L ORTAKLIKLARIMIZA YOÄžUNLAÅžALIM"

SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n öncülüÄŸünde Alevi açÄ±lÄ±mÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±k. Ä°stedik ki devlet vatandaÅŸÄ±na kulak versin, Aleviler Sünniler bu cennet vatanda özgürdür. Her ikimizde aynÄ± deÄŸerleri paylaÅŸÄ±yoruz. Åžükürler olsun bu çalÄ±ÅŸmalarla büyük bir mesafe katedildi. GeldiÄŸimiz nokta önemlidir, deÄŸerlidir. Bize düÅŸen aramÄ±zdaki kardeÅŸlik köpürleri daha güçlü kÄ±lmadÄ±r. ÇocuklarÄ±mÄ±z daha emin ve daha huzurlu bir ülkede yaÅŸama hakkÄ±na sahip olmalÄ±dÄ±r. Aziz canlar, muhterem dedeler bize düÅŸen konuÅŸarak, anlaÅŸarak meselelerimizi mesele olmaktan çÄ±karmaktÄ±r. Birbirimizi ötekileÅŸtirmeden dinleyeceÄŸiz, birbirimizi anlamak için daha çok çaba sarfedeceÄŸiz. FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±za deÄŸil ortak yanlarÄ±mÄ±za daha fazla yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ±z. Bizler aynÄ± inancÄ±n, aynÄ± ruhun unsurlarÄ±yÄ±z. YaradanÄ±mÄ±z bir, kitabÄ±mÄ±z bir, hayat rehberimiz bir. DahasÄ± aynÄ± medeniyetin, tarihin, aynÄ± topraklarÄ±n çocuklarÄ±yÄ±z. Köklerimiz bir, geçmiÅŸten gelen kader birliÄŸi bizim birbirimizi daha doÄŸru anlamamÄ±za daha çok sevmemize yeter de artar bile.

"BÄ°Z YÜZYILLAR BOYU BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZÄ°N HUKUKUNA SAYGI DUYDUK"

14 yÄ±l içerisinde bazÄ± adÄ±mlar attÄ±k. NevÅŸehir Üniversitesi'nin adÄ±nÄ± Hünkar HacÄ± BektaÅŸ Veli olarak deÄŸiÅŸtirdik. FarklÄ± mezheplerin yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± dahil olarak derslere aldÄ±k. AleviliÄŸin de öÄŸretime dahil edilmesine saÄŸladÄ±k. HacÄ± BektaÅŸ Veli Anadolu Lisesi'ni 2017-2018 döneminde faaliyete geçireceÄŸiz. TRT 2'de Muharrem ayÄ± boyunca özel bir yayÄ±n gerçekleÅŸtirdik. HacÄ± BektaÅŸ-Ä± Veli dergahÄ±nÄ±, türbesini milletimizin hizmetine layÄ±k bir ziyaretgâha dönüÅŸtürmek için çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Manevi büyüklerimizin huzuruna para vererek çÄ±kmayÄ± kabul etmedik, bu uygulamayÄ± tümden kaldÄ±rdÄ±k. Alevi geleneÄŸinin yazÄ±lÄ± belgelerini muhafaza etmek bizim en önemli görevlerimizin arasÄ±ndadÄ±r. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birçok deÄŸerli kitabÄ± yayÄ±nladÄ±. Yüzlerce Alevi-BektaÅŸi klasiÄŸi yayÄ±na girdi. DünyanÄ±n hiçbir ülkesi bizim kadar birarada yaÅŸama kültürüne, tecrübesine sahip deÄŸil. YüzyÄ±llar boyu bütün inanç mensuplarÄ±yla hep beraber olduk, birbirimizin hukukuna her zaman sahip çÄ±ktÄ±k."