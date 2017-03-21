ErdoÄŸan AB'ye 16 Nisan'Ä± iÅŸaret etti bu devran bÃ¶yle yÃ¼rÃ¼mez dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bir etkinlikte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada AB'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulundu: "16 Nisan bir bitsin masaya oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z"

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, muhalefeti eleÅŸtirerek, "ÇÄ±tayÄ± düÅŸürdüler. Önceki gün 'CumhurbaÅŸkanÄ± tüm lokantalarÄ± kapatabilir' diyor. Bunlarda yalanÄ±n sÄ±nÄ±rÄ± yok. Åžimdi sÄ±ra ne zaman boyacÄ±lara, simitçilere, çekirdekçilere gelecek diye bekliyorum" dedi. ErdoÄŸan sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Hadi muhalefetin telaÅŸÄ±nÄ± anladÄ±k. Onlar uzun zamandÄ±r ekmeden biçtikleri sistemi kaybedecek olmanÄ±n paniÄŸi içindeler. Peki Avrupa ülkelerine ne oluyor? 16 Nisan konusundaki duruÅŸlarÄ± bizim muhalefetten daha sert, daha haÅŸin, daha yaralayÄ±cÄ±. BakanlarÄ± ülkelerine sokmamak için her türlü diplomatik kuralÄ± çiÄŸnediler. Belediyeler olaÄŸanüstü hal ilan ediyor. Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Rotterdam'da posteri dükkanlara asÄ±lmÄ±ÅŸ, gelmiÅŸ Hollanda polisi sökmüÅŸ. Ama öte yandan PKK terör örgütü yasak olduÄŸu halde onun baÅŸÄ±ndaki zatÄ±n pankart ve posterleriyle Hollanda caddelerinde polisin korumasÄ± altÄ±nda gösteriler, yürüyüÅŸler yapÄ±lÄ±yor. Sadece Hollanda'da mÄ±, Almanya'da yapÄ±yor. Ne yaparsanÄ±z topunuz gelin, bu millet size 16 Nisan'da gösterecek.

BU DEVRAN BÖYLE YÜRÜMEZ

YÄ±llarca bize AB kriterleri dedikleri ne varsa, hepsini kendileri ayaklar altÄ±na alÄ±yor. 16 Nisan bir bitsin, masaya oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z. Bu devran böyle yürümez, gereÄŸi neyse yaparÄ±z. Hüseyin Kurt kardeÅŸimin hesabÄ±nÄ± soracaÄŸÄ±z. Bunlar insanlÄ±ktan nasibini almamÄ±ÅŸ. Ä°nsanlÄ±k, vicdan, merhamet yok. BunlarÄ±n elinde silah yok, sadace Türk bayraÄŸÄ± var. Bu Avrupa Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ± öncesinin Ä±rkçÄ±, faÅŸist, zalim AvrupasÄ±. OrtaçaÄŸÄ±n Türk ve Ä°slam düÅŸmanÄ± AvrupasÄ±."