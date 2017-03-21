CHP'li vekil referandum anketini aÃ§Ä±kladÄ± partililerin tepkisini Ã§ekti

CHP Ä°zmir Milletvekili Mustafa Balbay'Ä±n referandum anketinde Ä°stanbul'da "evet" oylarÄ±nÄ±n Ã¶nde gittiÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine partililer "saÃ§malÄ±k" diyerek tepki gÃ¶sterdi.

CHP Ä°zmir Milletvekili Mustafa Balbay, referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda geldiÄŸi Bursa'da, ilçelerde gerçekleÅŸtirilen programlarÄ±n ardÄ±ndan Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.CHP Ä°zmir Milletvekili Mustafa Balbay, 16 Nisan'daki referandum da Ä°stanbul'da "evet" oylarÄ±nÄ±n yüzde 51 olduÄŸunu ileri sürdü. Birçok kiÅŸi anketi yapan firmanÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi. Ancak cevap alamadÄ±. Kaynak belirtilmediÄŸi için Mustafa Balbay'Ä±n bu yaptÄ±ÄŸÄ± kendi partililer tarafÄ±ndan bile 'saçmalÄ±k' olarak deÄŸerlendirildi.