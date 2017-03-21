CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Samsun'da konuÅŸtu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Samsun'da dÃ¼zenlenen bir programda ÅŸehit ve gazi aileleri, muhtarlar ile sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin temsilcileriyle bir araya geldi

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, 16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa gidildiÄŸinde bir siyasi parti seçimi yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, ülkenin geleceÄŸini ilgilendiren bir anayasa için halk oylamasÄ±na gidileceÄŸini vurguladÄ±.

Bugünün Nevruz BayramÄ± olduÄŸunu, baharla doÄŸanÄ±n da uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, dünyanÄ±n en güzel ülkesi Türkiye'de ortak paydasÄ± vatan, bayrak olan insanlarÄ±n kardeÅŸçe bir arada yaÅŸamasÄ±nÄ± istediklerini bildirdi.

Bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve bir kiÅŸinin olaÄŸanüstü yetkilerle donatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± savunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Parlamenter sistemde kararlarÄ±n ortak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemiyle ilgili eleÅŸtirilerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Bir kiÅŸi devletin yapÄ±sÄ± ve iÅŸleyiÅŸiyle ilgili her türlü kararÄ± alabilecek. Mesela kaç bakanlÄ±k olacak, sadece baÅŸkan bilecek. Hiç bakanlÄ±k olmayabilir de takdir tamamen ona ait. Mevcut sistemde bir bakanlÄ±ÄŸÄ±n kurulmasÄ±na TBMM karar veriyor. Yeni modelde Meclisin böyle bir yetkisi yok. Peki kaç baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olacak? O da belli deÄŸil. Afganistan'da cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n iki baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± yine seçimle gelir. SayÄ± bellidir, iki. Afganistan'dan söz ediyorum. Bizde sayÄ± belli deÄŸil, hiçbirisi de seçimle gelmiyor. Tamamen baÅŸkanÄ±n takdirine baÄŸlÄ±. Siz buna 'çok doÄŸrudur' diyorsanÄ±z gidip 'evet' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. 'Bu yanlÄ±ÅŸtÄ±r, böyle bir ÅŸey olmaz, Meclis ikinci sÄ±nÄ±f bir Meclis deÄŸildir' diyorsanÄ±z gidip 'hayÄ±r' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. Bu kadar basit. Bunun siyasi partilerle bir ilgisi yok. Rejimi deÄŸiÅŸtiriyoruz. Parlamenter, demokratik sistemden otoriter, tek adam rejimine geçiyoruz. 'Otoriter, tek adam rejimi olsun' diyorsanÄ±z 'evet' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. 'Parlamenter demokratik sistem olsun' diyorsanÄ±z 'hayÄ±r' oyu kullanacaksÄ±nÄ±z. Bu kadar basit. Öyle kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±racak bir soru da yok ortada."

"Milletin kaderini mahkemeye bÄ±rakamayÄ±z"

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, halk oylamasÄ±na iliÅŸkin Anayasa Mahkemesine gitmediklerini belirterek, deÄŸerlendirmelerine ÅŸöyle devam etti:

"Niye Anayasa Mahkemesine gitmediniz?' diye bize soruluyor. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararÄ± belirleyecektir. Milletin kaderini mahkemeye bÄ±rakamayÄ±z, terk edemeyiz. Millet kendi kaderini kendisi belirleyecek. 'Ben demokrasi istiyorum' diyorsa gidip oyunu kullanacak. 'Otoriter rejim istiyorum' diyorsa da gidip, oyunu kullanacak. 'Evet' diyenin de 'hayÄ±r' diyenin de baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n üzerinde yeri var. Benim sizden tek isteÄŸim var. SandÄ±ÄŸa giderken, elinizi vicdanÄ±nÄ±za koyun, oturun konuÅŸun, tartÄ±ÅŸÄ±n, sandÄ±ÄŸa öyle gidin. YanlÄ±ÅŸlÄ±k olduÄŸunda faturayÄ± kim öder? BaÅŸkana her türlü yetkiyi verdik, birisi kalktÄ± bir yanlÄ±ÅŸlÄ±k yaptÄ±. Bu kadar yetkiyi bir kiÅŸiye vermek doÄŸru mu? Bunu oturup konuÅŸmanÄ±z lazÄ±m. Åžunu düÅŸünün, bu kadar yetki verdiÄŸimiz baÅŸkan hiçbir yerde hesap vermeyecek."