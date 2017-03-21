Bu Ã¶z Ã§ekimi paylaÅŸmasÄ± Ã¼lkeyi birbirine kattÄ± sert eleÅŸtirilerin hedefi oldu

Suriye ziyaretini gerÃ§ekleÅŸtiren ve Esad ile selfie Ã§ekilen Ä°talya Senato DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu Sekreteri Antonio Razzi'nin sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulunmasÄ± Ã¼lkede 'utanÃ§' konusu haline geldi.

Eski BaÅŸbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia (Haydi Ä°talya) üyesi, Senato DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu Sekreteri Antonio Razzi, AvrupalÄ± ve Rus parlamenterlerden oluÅŸan bir heyetle Åžam'da BeÅŸÅŸar Esad'Ä± ziyaret etti. Bu görüÅŸmede Esad'la yaptÄ±ÄŸÄ± öz çekimi Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan Razzi, sert eleÅŸtirilere maruz kaldÄ±.Daha önce de, bir grup parlamenterle Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmiÅŸ olmasÄ±ndan dolayÄ± tepki çeken Antonio Razzi, Twitter'da kÄ±sa sürede ülkenin en çok konuÅŸulan konusu oldu. Razzi, kendisine Ä°ngilizce "Kendinizle gurur duyuyor musunuz? diye soran bir Türk sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±na "Neden olmasÄ±n?" diye yanÄ±t verdi.

"ESAD'LA ÇEKTÄ°REREK SAYGINLIÄžINI GERÄ° KAZANMAK Ä°STÄ°YOR"

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda "utanç verici selfie" ve "diktatörle selfie" gibi baÅŸlÄ±klarla görülen haberi, bugün birinci sayfasÄ±ndan okuyucularÄ±yla paylaÅŸan Corriere della Sera, "Kendi halkÄ±nÄ± seri bir ÅŸekilde öldüren Suriye'nin tiranÄ± Esad'la öz çekim" ifadesini kullandÄ±. Razzi'nin, nasÄ±l Senato gibi prestijli bir kurumun parçasÄ± olabildiÄŸini sorgulayan gazete, onun, gözden düÅŸmüÅŸ bir senatör olarak yeniden saygÄ±nlÄ±k kazanma çabasÄ±nda olduÄŸunu öne sürdü. Bu jesti "kötü bir espri" olarak niteleyen gazete, "Senatör Razzi güldürmüyor, yaptÄ±ÄŸÄ± üzücü bir ÅŸey. Onun selfie partneri BeÅŸÅŸar Esad da güldürmüyor, korkutuyor. Bizim ikiyüzlülüÄŸümüz, DEAÅž'Ä±n üstesinden gelmek için bu tiranla (Esad) ittifak yapmak zorunda olmamÄ±z. Ancak en azÄ±ndan trajedinin olduÄŸu yerde tiyatro üretmeyelim, gülmeyelim" eleÅŸtirisini getirdi.