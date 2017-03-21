CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 7 dilde Nevruz mesajÄ±

Sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden 7 farklÄ± dildeki Nevruz bayramÄ± mesajÄ± yayÄ±nlayan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Nevruz'un tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in barÄ±ÅŸÄ±n, huzurun, istikrarÄ±n ve refahÄ±n mÃ¼jdecisi olmasÄ±nÄ± diliyorum." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Twitter hesabÄ± üzerinden Nevruz günü için mesaj yayÄ±nladÄ±. 7 dilde yayÄ±nlanan mesajlarda Türkçe olarak "Nevruz, geniÅŸ bir coÄŸrafyada, topraÄŸÄ±n uyanÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, baharÄ±n geliÅŸinin, kardeÅŸliÄŸin, dostluÄŸun ve dayanÄ±ÅŸmanÄ±n sembolü olan bir gündür. Tüm kardeÅŸlerimizin Nevruz Günü'nü kutluyor, Nevruz'un tüm dünya için barÄ±ÅŸÄ±n, huzurun, istikrarÄ±n ve refahÄ±n müjdecisi olmasÄ±nÄ± diliyorum." ifadeleri yer aldÄ±.

TAKÄ°PÇÄ°LER HANGÄ° DÄ°LLER OLDUÄžUNU MERAK ETTÄ°

ErdoÄŸan daha sonra paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±, Kürtçe, Azerice, Arapça, Zazaca, Farsça ve Ä°ngilizce de yaptÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n takipçileri, anlamadÄ±klarÄ± dillerin ne olduÄŸunu merak ederken, cevap yine o dilleri bilen takipçilerden geldi.

Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n mesajlarÄ±: