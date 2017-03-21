Almanya MaslahatgÃ¼zarÄ± FETÃ– aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle uyarÄ±ldÄ±

YapÄ±lan FETÃ– aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Almanya MaslahatgÃ¼zarÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±larak uyarÄ±ldÄ±.

Almanya'nÄ±n dÄ±ÅŸ istihbarat teÅŸkilatÄ± Federal Haberalma Servisi BND BaÅŸkanÄ± Bruno Kahl'Ä±n FETÖ konusundaki skandal açÄ±klamalarÄ±na tepki olarak Almanya BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca uyarÄ± aldÄ±. Konu hakkÄ±nda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: "Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) BüyükelçiliÄŸi MaslahatgüzarÄ± bugün BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za davet edilerek, AFC Federal Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (BND) BaÅŸkanÄ±nÄ±n 15 Temmuz darbe teÅŸebbüsünün arkasÄ±nda FETÖ'nün bulunduÄŸuna ikna olmadÄ±ÄŸÄ±na dair beyanÄ±na iliÅŸkin tepkimiz dile getirilmiÅŸtir.Darbecilerin FETÖ baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± ortaya koyan ifadeleri, darbe teÅŸebbüsü öncesi ve gecesi kendi aralarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± iletiÅŸim kayÄ±tlarÄ±, AkÄ±ncÄ±lar üssünde yakalanan FETÖ iltisaklÄ± siviller dâhil tüm kanÄ±tlar ortadadÄ±r.Mensubu olduklarÄ± FETÖ'nün amaçlarÄ± doÄŸrultusunda hukukun temel ilkelerini ayaklar altÄ±na alan, usulsüz dinlemeler ve sahte belgelerle yüzlerce masum insanÄ± maÄŸdur eden birçok savcÄ±, hâkim, polis baÅŸta olmak üzere, yüzlerce FETÖ'cü de halen Almanya'da bulunmaktadÄ±r. Sözkonusu ÅŸahsÄ±n açÄ±klamasÄ±, AFC'nin FETÖ'ye gösterdiÄŸi müsamaha ve korumacÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndaki zihniyeti ifÅŸa etmektedir."