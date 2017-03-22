ErdoÄŸan Avrupa'ya seslendi biz gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ manÅŸetlerden deÄŸil sandÄ±ktan aldÄ±k

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya ve Hollanda'ya karÅŸÄ± sÃ¼ren diplomatik krizin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde Anadolu YayÄ±ncÄ±lar DerneÄŸi üyelerine hitap etti. ErdoÄŸan, "15 Temmuz gecesi Anadolu yayÄ±ncÄ±larÄ±nÄ±n ortak platform oluÅŸturarak darbe karÅŸÄ±tÄ± yayÄ±n yapmasÄ±nÄ± unutamayÄ±z. Biz Anadolu basÄ±nÄ±nÄ± KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'ndan biliriz. Biz Anadolu basÄ±nÄ±nÄ± tek parti dönemine karÅŸÄ± verdiÄŸi demokrasi mücadelesinden biliriz. Darbe dönemlerinde herkes susarken konuÅŸma cesaretinden biliriz. KÄ±t imkanlarÄ±na raÄŸmen yürüttükleri faaliyetlerinden biliriz. Yerel basÄ±nÄ±n gücü demokrasinin gücüdür. Yerel basÄ±nÄ± reytingle, tirajla ölçmek doÄŸru deÄŸildir. Uydu ve telif masraflarÄ± için bu durumun da göz önünde bulundurulmasÄ±nÄ± faydalÄ± görüyorum. AynÄ± ÅŸekilde kamu ilanlarÄ±... Yerel basÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmesini ancak bu ÅŸekilde saÄŸlayabiliriz.

"BÄ°Z GÜCÜMÜZÜ MANÅžETLERDEN DEÄžÄ°L SANDIKLARDAN ALDIK"

Biz manÅŸetlerle çarpÄ±ÅŸarak bugünlere geldik. Muhtar bile olamaz diye amiral gemisi geçinenler sürmanÅŸet attÄ±. Bunlar muhtarlarÄ± küçümsediler. Ama biz bu salonda sürekli muhtarlarÄ±mÄ±zla bir araya geliyoruz. Birileri de kalkÄ±yor muhtarlarÄ± küçümsüyor. Benim BM de yaptÄ±ÄŸÄ±m konuÅŸma için 'Sanki muhtarlara konuÅŸuyor' diyor. Sonra da 'Ben onu demek istemedim' diyor. Tamam da ne demek istedin? BM'de bizim karÅŸÄ±mÄ±zda olanlarÄ±n tamamÄ± seçilmiÅŸ deÄŸil. AtanmÄ±ÅŸlar da vardÄ±r. Muhtar seçilmiÅŸtir. SeçilmiÅŸ olduÄŸu için saygÄ±ndÄ±r. Biz gücümüzü manÅŸetlerden deÄŸil sandÄ±klardan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bu çarpÄ±k zihniyete meydan okuduk. Kendi ülkesini yurtdÄ±ÅŸÄ±na ÅŸikayet edenlerle mücadelemizi sürdüreceÄŸiz.

"SEN HOLLANDA'NIN YANINDAYSAN BEN DE HALKIMIN YANINDAYIM"

Adam geliyor, tam bir ajan terörist. NeymiÅŸ basÄ±n mensubu. Bir ay Almanya BaÅŸkonsolosluÄŸunda misafir ediliyor. Åžansölye 'Bizim burad çifte vatandaÅŸ olan bir gazetecimiz var. Bunu bÄ±rakmanÄ±zÄ± istiyoruz' diyor. Ben sizden 4500 PKK'lÄ± teröristin iadesini istedim, verdiniz mi? 'YargÄ± bakÄ±yor' diyor. Bizde de bÄ±rakÄ±n yargÄ± baksÄ±n. Onunla ilgili kararÄ± da bizde yargÄ± verir. Çünkü bizde yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r, karÄ±ÅŸamayÄ±z. Mahkemeye çÄ±ktÄ± ve tutuklandÄ±. Süreç böyle devam edecek. Sen Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±na, bakanlarÄ±na kapÄ±nÄ± kapatÄ±yorsun. Ve Hollanda'da atÄ±nÄ±, itini vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n üzerine süren 'Hollanda'nÄ±n yanÄ±ndayÄ±m' diyorsun. Sen Hollanda'nÄ±n yanÄ±nda mÄ±sÄ±n, ben de hakkÄ±n ve halkÄ±mÄ±n yanÄ±ndayÄ±m.

KARÅžIMIZA MASKEYLE ÇIKANLARA HAYDUT MUAMELESÄ° YAPACAÄžIZ

Bize parmak sallayan AvrupalÄ±lara sesleniyorum; Türkiye itilecek kakÄ±lacak bir ülke deÄŸildir. KarÅŸÄ±mÄ±za maskeyle çÄ±karlarsa artÄ±k haydut muamelesi yapma kararÄ± aldÄ±k. ÇÄ±k ortaya delikanlÄ±ca Türkiye ile meselem var, bölünmesini istiyorum de, herkes de kimin ne olduÄŸunu görsün." dedi.