CHP seÃ§im aracÄ±nÄ±n plakalarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ndÄ± ÅŸahÄ±slar kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±

CHP Boyabat Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda belediyenin aÃ§Ä±k otoparkÄ±nda seÃ§im aracÄ±nÄ±n plakasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

CHP Boyabat Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±, minibüse ait plakalar, otoparkta park halinde bulunduÄŸu sÄ±rada söküldü. Otoparkta bulunan araçtan plakalarÄ±n sökülmesi üzerine polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. CHP Boyabat Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Murat Sezer, "Partimize ait aracÄ±mÄ±zÄ± belediyemizin açÄ±k otopark olarak gösterdiÄŸi yere sürekli çekiyoruz. AracÄ±mÄ±z burada devamlÄ± park halinde duruyor. NasÄ±l olduÄŸunu bilemediÄŸimiz bir ÅŸekilde aracÄ±mÄ±zÄ±n plakalarÄ± yerinden kiÅŸi ya da kiÅŸilerce sökülmüÅŸ. Konuyla ilgili mercilere gerekli ÅŸikayetlerimizi yaptÄ±k. Yetkilerin de gereÄŸini kÄ±sa sürede yapacaklarÄ±na inanÄ±yoruz." dedi.