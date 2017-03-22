Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/03/2017 20:05

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Londra saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

baÅŸbakan yÄ±ldÄ±rÄ±m

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bir TV kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Londra'da gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, "HiÃ§bir yer yÃ¼zde yÃ¼z gÃ¼venli deÄŸil" dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kanal 7 - Ülke Tv ortak yayÄ±nÄ±nda gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.Londra'da parlamento binasÄ± önünde bu akÅŸam saatlerinde düzenlenen saldÄ±rÄ±yla iligili de konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 1 kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 12 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili Londra polisinin "terör saldÄ±rÄ±sÄ±" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"Ä°STANBUL NE KADAR GÜVENLÄ°YSE LONDRA DA O KADAR GÜVENLÄ°"

"Terör herkesin baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ±dÄ±r" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu konudaki en büyük yanlÄ±ÅŸÄ±n, terörü sadece Müslüman ülkelerle zikretmek olduÄŸunu söyledi.Terörün küresel bir felaket ve insanlÄ±ÄŸÄ±n baÅŸÄ±nÄ±n belasÄ± olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi:Ä°stanbul ne kadar güvenliyse Londra da o kadar güvenlidir. Ankara ne kadar güvenliyse, Paris de o kadar güvenlidir. Riyad ne kadar güvenliyse, Konya da o kadar güvenlidir. Kimse yüzde yüz güvende deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla terör konusunda 'ama'yÄ±, 'fakat'Ä±, çifte standardÄ± bir kenara bÄ±rakmak lazÄ±m.Bütün ülkeler bir araya gelip ortak mücadele etmeli. Åžimdi DAEÅž'e Ä°slami terör deniyor. Bu bizim kanÄ±mÄ±za dokunuyor. Bizim dinimiz kardeÅŸlik dini. Her terör yapanÄ± Ä°slam'a mal etmek çifte standart anlamÄ±na geliyor.

"TÜM MÜSLÜMANLARI KARÅžINIZA ALIRSINIZ"

Terör konusunda özellikle geliÅŸmiÅŸ ülkeleri daha akÄ±llÄ± düÅŸünmeye davet eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "EÄŸer Ä°slami terör diye bir tanÄ±mlama getirirseniz terörü teÅŸvik edersiniz. Ve tüm müslümanlarÄ± karÅŸÄ±nÄ±za alÄ±rsÄ±nÄ±z" dedi.

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