Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rkiye BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r dedi

BugÃ¼n akÅŸam saatlerinde Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunarak, yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, bugün Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Twitter üzerinden Türkçe ve Ä°ngilizce olarak açÄ±klama yaptÄ±. ÇavuÅŸoÄŸlu Londra'da Parlamento'nun bulunduÄŸu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Benzer saldÄ±rÄ±lara birçok kez maruz kalmÄ±ÅŸ olan Türkiye ve Türk halkÄ±, BirleÅŸik KrallÄ±k ve BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.





Ä°ÅŸte Bakan Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun açÄ±klamasÄ±:



