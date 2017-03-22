CHP liderinden Londra saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

HabertÃ¼rk TV'de gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Londra saldÄ±rÄ±sÄ±na da deÄŸindi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Londra'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. CHP lideri, "Terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir dünyayÄ± istiyoruz. Ä°ngiltere'de böyle bir olayÄ±n olmasÄ± üzücü. BarÄ±ÅŸÄ±n egemen olduÄŸu bir dünya diliyoruz. THY'nin uçaklarÄ±nda belli elektronik cihazlarÄ±n yasaklanmasÄ±, bunlarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ± ciddi bir uyarÄ±. Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadÄ±ÄŸÄ± algÄ±sÄ±nÄ± pekiÅŸtiriyor. Bunu doÄŸru bulmuyoruz. THY güvenli bir havayolu. Kendilerine ulaÅŸan baÅŸka bir bilgi var mÄ± bilmiyoruz. Bu hepimizi rahatsÄ±z ediyor.'' açÄ±klamasÄ±nda bulundu