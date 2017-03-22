Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/03/2017 21:10

CHP liderinden Londra saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

HabertÃ¼rk TV'de gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Londra saldÄ±rÄ±sÄ±na da deÄŸindi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Londra'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. CHP lideri, "Terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir dünyayÄ± istiyoruz. Ä°ngiltere'de böyle bir olayÄ±n olmasÄ± üzücü. BarÄ±ÅŸÄ±n egemen olduÄŸu bir dünya diliyoruz. THY'nin uçaklarÄ±nda belli elektronik cihazlarÄ±n yasaklanmasÄ±, bunlarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ± ciddi bir uyarÄ±. Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadÄ±ÄŸÄ± algÄ±sÄ±nÄ± pekiÅŸtiriyor. Bunu doÄŸru bulmuyoruz. THY güvenli bir havayolu. Kendilerine ulaÅŸan baÅŸka bir bilgi var mÄ± bilmiyoruz. Bu hepimizi rahatsÄ±z ediyor.'' açÄ±klamasÄ±nda bulundu

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ä°brahim Ayhan

FlaÅŸ HDP'li vekil Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edildi. Ayhan hakkÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ã–mer Ã‡elik

Ã–mer Ã‡elik Londra'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶re lanet okudu

Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen ve Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n da olduÄŸu silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Londra'da 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±