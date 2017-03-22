Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/03/2017 21:13

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz dedi

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Londra'da 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nayarak, "Benzer saldÄ±rÄ±lara birçok kez maruz kalmÄ±ÅŸ olan Türkiye ve Türk halkÄ±, BirleÅŸik KrallÄ±k ve BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.ÇavuÅŸoÄŸlu, sosyal medyadaki Twitter hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Londra’da Parlamento’nun bulunduÄŸu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Benzer saldÄ±rÄ±lara birçok kez maruz kalmÄ±ÅŸ olan Türkiye ve Türk halkÄ±, BirleÅŸik KrallÄ±k ve BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Ä°brahim Ayhan

FlaÅŸ HDP'li vekil Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edildi. Ayhan hakkÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ã–mer Ã‡elik

Ã–mer Ã‡elik Londra'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶re lanet okudu

Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen ve Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n da olduÄŸu silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP liderinden Londra saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

HabertÃ¼rk TV'de gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Londra saldÄ±rÄ±sÄ±na da deÄŸindi