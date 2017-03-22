Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yoruz dedi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Londra'da 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nayarak, "Benzer saldÄ±rÄ±lara birçok kez maruz kalmÄ±ÅŸ olan Türkiye ve Türk halkÄ±, BirleÅŸik KrallÄ±k ve BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.ÇavuÅŸoÄŸlu, sosyal medyadaki Twitter hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Londra’da Parlamento’nun bulunduÄŸu Westminster bölgesinde meydana gelen terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Benzer saldÄ±rÄ±lara birçok kez maruz kalmÄ±ÅŸ olan Türkiye ve Türk halkÄ±, BirleÅŸik KrallÄ±k ve BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.