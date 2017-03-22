Ã–mer Ã‡elik Londra'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶re lanet okudu

Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen ve Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n da olduÄŸu silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

Çelik, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ä°ngiltere'de gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± lanetliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°ngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Alan Duncan'a, Türkiye'nin dayanÄ±ÅŸma mesajÄ±nÄ± ilettiÄŸini belirten Çelik, "Terör tüm ülkeler için tehdittir. Terör örgütleri arasÄ±nda ayrÄ±m yapÄ±lmadan topyekun mücadele verilmelidir." ifadelerini kullandÄ±.