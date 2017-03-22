Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/03/2017 21:26

FlaÅŸ HDP'li vekil Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi

Ä°brahim Ayhan

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edildi. Ayhan hakkÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

‘Terör örgütü propagandasÄ±’ yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla hakkÄ±nda dava açÄ±lan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan’Ä±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. ÅžanlÄ±urfa 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±na Ä°brahim Ayhan katÄ±lmazken, avukatÄ± Sevda Çelik Özbingöl katÄ±ldÄ±. Avukat Özbingöl, Ayhan’Ä±n dosyasÄ±nÄ±n 3’üncü yargÄ± paketi kapsamÄ±nda olduÄŸunu, dosyada yargÄ±lamanÄ±n durdurulduÄŸu, yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ve bu sebeplerle yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ± gerektiÄŸi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, uzun süredir ifade vermeye gelmeyen Ayhan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yönelik yakalama kararÄ± verip duruÅŸmayÄ± erteledi.

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