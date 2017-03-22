FlaÅŸ HDP'li vekil Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± verildi

Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen ve Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±larÄ±n da olduÄŸu silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±