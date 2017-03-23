Bakan Zeybekci Almanya'ya olan tepkisini bÃ¶yle gÃ¶sterdi

Almanya ile sÃ¼ren diplomatik krize karÅŸÄ± tepki gÃ¶steren Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Alman markasÄ± arabasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.

Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, diplomatik kriz yaÅŸanan Almanya'ya, makam aracÄ±yla da tepki göstererek Alman markasÄ± yerine Japon markasÄ±nÄ± tercih etti.Almanya'da referandum çalÄ±ÅŸmasÄ± yapacaÄŸÄ± salonlarÄ±n iptallerine ve daha sonra Almanya'da yayÄ±n yapan 'Bild' gazetesinde yayÄ±nlanan hakaret içerikli haberlere Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci sert tepki göstermiÅŸti.

Referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda memleketi Denizli'ye gelen Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin Almanya ile yaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan Japon otomobil firmasÄ± tarafÄ±ndan üretilen markayÄ± tercih etmesi dikkat çekti.