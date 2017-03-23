CIA AjanÄ± Nixon'dan Saddam HÃ¼seyin itirafÄ±

Irak'ta iki aydan fazla sÃ¼ren sorgulamadan sonra kimyasal silah kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± kanÄ±sÄ±na vardÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen CIA AjanÄ± John Nixon, Saddam HÃ¼seyin'in idamÄ±yla Irak'Ä±n bir hukuk devleti olarak yoluna devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak idam edildiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Nixon, geçen aralÄ±k ayÄ±nda ilk baskÄ±sÄ± yayÄ±mlanan BaÅŸkanÄ± Sorgulama (Debriefing the President) adlÄ± kitabÄ±yla ilgili olarak Washington merkezli Brookings Enstitüsünde konuÅŸtu. Irak'Ä±n iÅŸgalinden 8 ay sonra Irak'a gittiÄŸini aktaran Nixon, CIA'e girmeden önce Georgetown Üniversitesinde ulusal güvenlik üzerine çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Saddam Hüseyin'le ilgili çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Saddam Hüseyin ile ilgili birçok efsanenin dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, devrik liderin dublörler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Nixon, hakkÄ±nda çok fazla video ve fotoÄŸraf incelediÄŸini dile getirdi.Nixon, Saddam'Ä±n bulunduÄŸu odaya girer girmez yüzündeki ifadeden karÅŸÄ±sÄ±ndaki kiÅŸinin dublör deÄŸil Saddam Hüseyin olduÄŸunu anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Odaya Saddam Hüseyin'in gerçek Saddam olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek için girdim. Tabii elimizde Saddam'la ilgili bize verilen fiziki özellikler vardÄ±; örneÄŸin bileÄŸinde aÅŸiretinin dövmesi, bacaÄŸÄ±nda bir mermi izi vardÄ±. Hepsini kontrol ettim ancak içeri girer girmez yüzüme ilk baktÄ±ÄŸÄ± anda onun Saddam olduÄŸunu anladÄ±m." diye konuÅŸtu.

"KÄ°MYASAL SÄ°LAH YOKTU"

Saddam Hüseyin'in yakalandÄ±ÄŸÄ±nda Amerikan yönetiminin devrik lidere ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini söyleyen emekli ajan, haftalarca sadece onu konuÅŸturmalarÄ±nÄ± istediklerini ve kendisinin de Saddam'la Irak ve OrtadoÄŸu tarihi üzerine uzun uzun görüÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Herkesin merak ettiÄŸi kitle imha silahlarÄ± konusunda uzun uzun konuÅŸtuklarÄ±nÄ± kaydeden Nixon, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:"Ä°ki ay süren ve her defasÄ±nda konunun bir ÅŸekilde kitle imha silahlarÄ±na geldiÄŸi sorgulama sonucunda Saddam ile aynÄ± sonuca vardÄ±m; Irak'ta kimyasal silah yoktu. Irak rejiminin bir kimyasal silah programÄ± veya nükleer programÄ± yoktu. AynÄ± zamanda Saddam'Ä±n ileride böyle bir planÄ± da yoktu."Saddam'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler denetçilerine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lÄ±r olduÄŸuna deÄŸinen Nixon, devrik liderin denetleme ekibinde birçok istihbarat mensubunun da olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü aktardÄ±.

"BEN GÄ°TTÄ°KTEN SONRA BU ÜLKE TERÖR YUVASINA DÖNER"

Saddam'Ä±n gelinen noktada idam edileceÄŸini bildiÄŸini ancak buna raÄŸmen oldukça sakin ve vakur olduÄŸunu bildiren Nixon, onu "karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en karizmatik liderlerden biri" diye tanÄ±mladÄ±. Nixon, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Bana, 'Siz bu ülkeyi tanÄ±mÄ±yorsunuz. Ben gidersem benden sonra bu ülke terör yuvasÄ±na döner ve birçok grup adeta ülkeyi savaÅŸ alanÄ±na çevirir' dedi. Kendisine ifade etmedim ama içimden 'Bu konuda hakkÄ±n var' dedim. Ä°ran'Ä±n ve Åžiilerin mezhep eksenli yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±yordu. Bunun Irak toplumunda ve daha geniÅŸ Arap coÄŸrafyasÄ±nda ciddi sonuçlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyordu. AçÄ±kçasÄ± bu konuda haklÄ± çÄ±ktÄ±." Saddam'Ä±n çok kötü ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Nixon, "Tam da yÄ±llarca Irak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± gibi idam edildi. O zaman, 'Aman TanrÄ±m, biz bunun için buraya gelmiÅŸ olamayÄ±z' dedim." ifadelerini kullandÄ±.