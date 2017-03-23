CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Ä°ngiltere'ye taziye telefonu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dÃ¼n Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere'nin BaÅŸbakanÄ± May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonda görüÅŸtü. Londra'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±ndan derin üzüntü duyduÄŸunu ifade ederek May'e taziyelerini ileten ErdoÄŸan, Türkiye'nin, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve güvenliÄŸi de tehdit eden terörizmle mücadelede dost ve müttefik BirleÅŸik KrallÄ±k'la tam bir dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduÄŸunu belirtti.Ä°ki lider, görüÅŸmede, terörle ortak mücadele ve istihbarat iÅŸbirliÄŸi konularÄ±nda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± da vurguladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dün deLondra'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle May'a, mektupla taziye mesajÄ± göndermiÅŸti.