Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/03/2017 16:43

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Ä°ngiltere'ye taziye telefonu

erdoÄŸan ve may

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dÃ¼n Londra'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiltere'nin BaÅŸbakanÄ± May ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May ile telefonda görüÅŸtü. Londra'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±ndan derin üzüntü duyduÄŸunu ifade ederek May'e taziyelerini ileten ErdoÄŸan, Türkiye'nin, uluslararasÄ± barÄ±ÅŸ ve güvenliÄŸi de tehdit eden terörizmle mücadelede dost ve müttefik BirleÅŸik KrallÄ±k'la tam bir dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduÄŸunu belirtti.Ä°ki lider, görüÅŸmede, terörle ortak mücadele ve istihbarat iÅŸbirliÄŸi konularÄ±nda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± da vurguladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dün deLondra'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle May'a, mektupla taziye mesajÄ± göndermiÅŸti.

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