Ana Sayfa | SÄ°YASET 23/03/2017 21:10

Bakan IÅŸÄ±k Almanya'nÄ±n silahlarÄ±nÄ± terÃ¶ristlerin elinde

Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k

Almanya'nÄ±n DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan TÃ¼rkiye'ye silah ve askeri mÃ¼himmat ambargosu uygulamasÄ± Ã¼zerine Bakan IÅŸÄ±k tepkisini gÃ¶sterdi.

Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, Almanya'nÄ±n Türkiye'ye karÅŸÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± silah ambargosuyla ilgili gazetecilerin sorularÄ±na cevap verdi. Bakan IÅŸÄ±k, Alman ÅŸirketlerinin silah vermeme kararÄ±yla ilgili, "Almanya'nÄ±n aklÄ± selimle davranmasÄ±nÄ± bekleriz. Yani teröristlere silah temininde maalesef Alman silahlarÄ±nÄ± teröristlerin elinde görürken, Almanya'nÄ±n bunu görmezlikten gelip Türkiye'deki silah taleplerine karÅŸÄ± bir ambargo görüntüsü vermesini kabul etmeyiz." dedi. Rus askerinin YPG armasÄ± takmasÄ±) Maalesef bu görüntüler Türkiye'yi üzüyor. YPG, PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ±dÄ±r. YPG ile Amerika BirleÅŸik Devletleri ve Rusya Federasyonu'nun hiçbir ÅŸekilde iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±nÄ± Türkiye olarak kabul etmiyoruz."

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