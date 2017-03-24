Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/03/2017 13:20

Merkel TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yelik sÃ¼reci iÃ§in referandumu beklemeliyiz

merkel

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yelik sÃ¼reciyle ilgili gazetecilerin sorduÄŸu soruya "TÃ¼rkiye'deki referandumu beklemeliyiz" ÅŸeklinde cevap verdi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Alman gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda Türkiye'nin Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) üyelik süreciyle ilgili soruyu da yanÄ±tladÄ±. Reuters'Ä±n haberine göre Passauer Neue Presse'e konuÅŸan Merkel, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin durdurulup durdurulmamasÄ±na dair görüÅŸü sorulduÄŸunda, "Türkiye'deki referandumu ve diÄŸer ÅŸeyleri beklemeliyiz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasÄ± yönündeki çaÄŸrÄ±larÄ± eleÅŸtirmitÅŸi. Gabriel, Türkiye ile diyaloÄŸun sürmesi gerektiÄŸini söylemiÅŸti.

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