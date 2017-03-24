Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/03/2017 15:03

ErdoÄŸan Daily Sabah'Ä± yasaklayan AP'yi sert eleÅŸtirdi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa Parlamentosu'nun Daily Sabah yasaÄŸÄ±na sert Ã§Ä±ktÄ±. ErdoÄŸan, "HesabÄ±nÄ± vereceksiniz. Hani sizde basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±?" diyerek tepki gÃ¶sterdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Denizli'de Toplu AçÄ±lÄ±ÅŸ Töreni'nde konuÅŸma yaptÄ±. Daily Sabah'Ä±n yasaklanmasÄ±yla ilgili konuÅŸan ErdoÄŸan, 'Sabah gazetesinin Avrupa baskÄ±sÄ±nÄ±n Avrupa Parlamentosu'na girmesini yasakladÄ±lar. HesabÄ±nÄ± vereceksiniz. Hani sizde basÄ±n özgürlüÄŸü vardÄ±? Siz Tayyip ErdoÄŸan'a 'diktatör' dediÄŸiniz sürece, Tayyip ErdoÄŸan da size 'faÅŸist' de diyecek 'Nazi' de diyecek.' diyerek sert çÄ±ktÄ±.

 

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