CHP lideri net konuÅŸtu hepimiz 16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz

CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumda herkesin oy kullanmasÄ± gerektiÄŸini duyurdu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Hepimizin kesinlikle 16'sÄ±nda sandÄ±ÄŸa gitmesi lazÄ±m. KomÅŸuyu ikna edeceÄŸiz, onu da götüreceÄŸiz. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±, dayÄ±mÄ±zÄ±, yeÄŸenimizi ikna edip bayram havasÄ± içinde sandÄ±ÄŸa gidip, oyumuzu kullanacaÄŸÄ±z. Bu demokrasi için zorunludur. Hem sandÄ±ÄŸa gitmeyip hem ÅŸikayet etmek gibi bir kültürümüz olmamalÄ±." dedi.

Muhtarlar ve hemÅŸehri dernekleriyle Ata KöÅŸk Otel'de bir araya gelen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye'nin kaderinin belirleneceÄŸi bir sürecin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "TavrÄ±mÄ±z ne olacak? Demokrasiden yanÄ± mÄ± olacak? Tek adam rejiminden yana mÄ± olacak?" sorusunu yöneltti. AsÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±lan konunun bu olduÄŸunu vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, karar verirken sadece bugünü deÄŸil geçmiÅŸi, demokrasiyi geliÅŸtirmek için neler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hangi bedeller ödendiÄŸini düÅŸünmek gerektiÄŸini söyledi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, daha sonra katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ve gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Bütün arzularÄ±nÄ±n sivil toplumun güçlenmesi olduÄŸunu vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ancak yaÅŸanÄ±lan süreçte yasal altyapÄ±sÄ± olan sendikalarÄ±n bile korkudan sesini çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bir kiÅŸiye yetki veriyoruz. Bütün ekonomik ve sosyal konularda kararname çÄ±karma yetkisi var. DoÄŸru mu? DoÄŸru. Arzu ederse o bir kiÅŸi 'ben kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±m' diyebilir. Ä°ÅŸçilerden ses çÄ±kÄ±yor mu? HayÄ±r. Herkes gelecek endiÅŸesi taÅŸÄ±yor. Acaba söylersem beni iÅŸten atarlar mÄ±? O endiÅŸeyi taÅŸÄ±yor. O zaman demokrasi var mÄ±? HayÄ±r, 2,5 yÄ±ldÄ±r askÄ±da. Fiili baÅŸkanlÄ±k dönemini yaÅŸÄ±yoruz. KÄ±dem tazminatÄ± için sendikalar her türlü söylemi bir dönem dile getiriyorlardÄ±. Åžimdi korkudan dile dahi getiremiyorlar. BaÅŸkan 'ben asgari ücreti dondurdum' diye karar aldÄ±. AlÄ±r mÄ±? AlÄ±r. Yetkisi var mÄ±? Var. Ä°tiraz eden sendika var mÄ±? Ä°tiraz eden en azÄ±ndan asgari ücretlilerin hakkÄ±nÄ± savunmak için itiraz eden bir kesim var mÄ±? Ses bile yok. Bu fiili durumu, anayasal duruma kavuÅŸturduÄŸunuzu düÅŸünün. O zaman yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z tabloyu herkes daha iyi görmeli. SandÄ±ÄŸa giderken bütün bunlarÄ± düÅŸünerek sandÄ±ÄŸa gitmeliyiz. DüÅŸünmeyelim, sandÄ±ÄŸa gitmeyelim, oy kullanmayalÄ±m. Bu doÄŸru deÄŸil."

"Ülkenin hiçbir sorununu çözmüyor"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bir kararnameyle bütün muhtarlÄ±klarÄ±n bitebileceÄŸini savunarak, "Mitinglerinde diyorlar ki 'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu muhtarlÄ±klarÄ± ve belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± bir kararnameyle kaldÄ±rabilir.' dedi. Benim söylediklerimi çarpÄ±tÄ±yorlar. Ben hiçbir zaman 'belediyeler kapatÄ±lÄ±r, böyle bir yetkisi vardÄ±r' demedim. Ne dedim? MuhtarlÄ±klarÄ± bir kararnameyle kaldÄ±rÄ±rlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ülkenin hiçbir sorununu çözmediÄŸini ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sadece rejimi deÄŸiÅŸtireceÄŸini, demokratik parlamenter sistemden otoriter bir sisteme, tek adam rejimine geçileceÄŸini öne sürdü. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sorun çözen deÄŸil toplumu ayrÄ±ÅŸtÄ±ran ve sorun yaratan bir anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸunu anlattÄ±.

"Türkiye yalnÄ±zlaÅŸÄ±yor"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili Venedik Komisyonu'nun kararÄ±na da deÄŸinen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye'nin demokratik sistemden vazgeçtiÄŸi, otoriter bir sisteme geçtiÄŸinin ve "bu anayasayla siz AB üyesi olamazsÄ±nÄ±z" denildiÄŸine dikkati çekti.

Türkiye'nin yalnÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Suriye ile kavga ettik. FaturayÄ± kim ödedi? Suriyeliler, Suriye'deki Türkmenler, Türkiye'deki ticaret erbabÄ±. Hep beraber ödedik. 4 milyon Suriyeli'yi aÄŸÄ±rlÄ±yoruz. 'Evet' geçerse Suriyeliler'e vatandaÅŸlÄ±k verecekler. Bunu da söylüyorlar. VatandaÅŸ sandÄ±ÄŸa giderken bunu da düÅŸünmeli. Suriyeliler'e vatandaÅŸlÄ±k verilmesini istiyorlarsa gitsinler 'evet' oyunu kullansÄ±nlar. 'HayÄ±r efendim ben iÅŸsiz kalÄ±yorum, çocuÄŸum iÅŸsiz' diyorsa, o da gitsin 'hayÄ±r' oyunu kullansÄ±n. Bu kadar basit.

Sadece OrtadoÄŸu'da yalnÄ±zlaÅŸmadÄ±. Rusya'ya, Ä°ran'a bakÄ±n kavgalÄ±yÄ±z. KomÅŸumuz Bulgaristan'a bakÄ±n, büyükelçisini çekti. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± önemli bir ÅŸey söyledi, çok önemli. Döndü bütün Avrupa'ya 'eÄŸer bu tutumunuz devam ederse siz kendi ülkenizde caddede, sokakta rahat gezemezsiniz' dedi. Ne demek bu? Yani El Kaide'den ben sorumluyum onu mu demek istiyor, IÅžÄ°D'ten ben sorumluyum onu mu demek istiyor? Olmaz."

"Tek isteÄŸimiz sandÄ±ÄŸa gitmeniz"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, yeni sistemde cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakanlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n Meclis dÄ±ÅŸÄ±ndan atanacaÄŸÄ±nÄ± ve ömür boyu dokunulmaz olacaklarÄ±nÄ± savundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, böyle bir vebale ortak olmak isteyenlerin sandÄ±kta "evet" diyebileceÄŸini söyledi.

Tüm seçmenlerden sandÄ±ÄŸa gitmesini isteyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Hepimizin kesinlikle 16'sÄ±nda sandÄ±ÄŸa gitmesi lazÄ±m. KomÅŸuyu ikna edeceÄŸiz, onu da götüreceÄŸiz. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±, dayÄ±mÄ±zÄ±, yeÄŸenimizi ikna edip bayram havasÄ± içinde sandÄ±ÄŸa gidip oyumuzu kullanacaÄŸÄ±z. Bu demokrasi için zorunludur. Hem sandÄ±ÄŸa gitmeyip, hem ÅŸikayet etmek gibi bir kültürümüz olmamalÄ±. Hiç endiÅŸe etmeyin sandÄ±klarÄ± sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. Tek isteÄŸimiz sandÄ±ÄŸa gitmeniz." diye konuÅŸtu.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Çankaya ve Yenimahalle belediye baÅŸkanlarÄ±na talimat verdiÄŸini, Ankara'nÄ±n neresinde olursa olsun sandÄ±ÄŸa gitmek isteyen engelli vatandaÅŸlarÄ±n talepleri durumunda sandÄ±klara götürüleceÄŸini de bildirdi.