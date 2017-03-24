Ana Sayfa | SÄ°YASET 24/03/2017 18:34

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Emine Ayna'yla ilgili flaÅŸ karar

Emine Ayna

GÃ¶zaltÄ±ndaki eski DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Emine Ayna bugÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Emine Ayna, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan Ayna'nÄ±n, emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Adliyeye çÄ±karÄ±lan ve savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliÄŸine çÄ±karÄ±lan Ayna'nÄ±n, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verildi.

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