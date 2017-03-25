Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/03/2017 13:15

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in zÄ±rhlÄ± araÃ§ getirdiler

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

BugÃ¼n DiyarbakÄ±r'a giden CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis etti

DiyarbakÄ±r HavalimanÄ±’na saat 10.30’da gelen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ± ve buradan doÄŸruca CHP il binasÄ±na geçti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP il yöneticileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, CHP il binasÄ±nda partililerle görüÅŸmesini tamamladÄ±ktan sonra referandumla ilgili partisinin görüÅŸlerini anlatmak üzere Demirok DüÄŸün Salonu’ndaki toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±. 

YOÄžUN GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ°

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu için yoÄŸun güvenlik önlemi alÄ±nÄ±rken DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü de kendisine zÄ±rhlÄ± araç tahsis etti.  Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun gideceÄŸi güzergahlarda da Özel Harekat timlerinin görevlendirildiÄŸi dikkati çekti.

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kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu kÄ±z isteme

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CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Trabzon ziyaretinde GÃ¼ney Kore doktorasÄ±nÄ± tamamlayan oÄŸlu iÃ§in hayÄ±rlÄ± bir iÅŸe imza atacaklarÄ±nÄ± belirtti.