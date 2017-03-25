MHP liderinden CHP liderini kÄ±zdÄ±racak sert aÃ§Ä±klamalar

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Kayseri'de dÃ¼zenlenen mitingde halka seslendi

16 Nisan referandumu öncesinde Kayseri’de miting düzenleyen MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, ana muhalefet partisi CHP’nin Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na yüklendi. Bahçeli, "CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu yeni anayasa maddelerini okumamÄ±ÅŸtÄ±r. BildiÄŸim kadarÄ±yla okuma yazmasÄ± vardÄ±r ama okuduÄŸunu anlamakta zorlandÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r" dedi.

Kayseri Cumhuriyet MeydanÄ±nda gerçekleÅŸtirilen mitinge binlerce partili katÄ±ldÄ±. Partililerin sloganlarÄ± ile kürsüye gelen Genel BaÅŸkan Devlet Bahçeli, "Kayseri onurludur, ahlaklÄ±dÄ±r, sözünün eridir, dik duruÅŸludur. Erciyes’in heybeti Kayserili kardeÅŸlerime birebir yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. Devlet dardaysa Kayserili görevden kaçmamÄ±ÅŸtÄ±r, vatan ve millet saldÄ±rÄ±ya uÄŸruyorsa Kayserili ileri atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye ne zaman dara girse Kayserili milli tavrÄ±nÄ± anÄ±nda göstermiÅŸtir. Yine ülkemiz sÄ±kÄ±ntÄ±dadÄ±r, Kayseri’ye bir kez daha iÅŸ düÅŸmektedir" sözleri ile Kayserilileri karÅŸÄ±ladÄ±.

TÜRK DÜÅžMANLARI AVRUPA'NIN VE ABD'NÄ°N GARANTÖRLÜÄžÜ ALTINDA

Tarihte olduÄŸu gibi bugün de, iç ve dÄ±ÅŸ güçlerin Türkiye’nin tarihi yürüyüÅŸünü engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Bahçeli, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"20 Temmuz 2015’ten bu yana bin 443 evladÄ±mÄ±z ÅŸahadet ÅŸerbeti içmiÅŸtir. YalnÄ±zca 15 Temmuz FETÖ iÅŸgal teÅŸebbüsünde 248 kardeÅŸimiz ÅŸehit, 2 bin 193 kardeÅŸimiz de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžehitler ölmez, vatan bölünmez. Åžehitler ölmez, bayrak inmez. Ezan susmaz, milli namus lekelenemez. TopraÄŸÄ±n koynuna kefensiz giren kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±n kanÄ± yerde kalmayacak, geride bÄ±raktÄ±klarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lmayacaktÄ±r. PYD’nin hunhar ÅŸekilde sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda yatmasÄ± Avrupa’nÄ±n gözü önünde gerçekleÅŸmiÅŸtir. FETÖ ve DHKP-C Avrupa’nÄ±n baÅŸ tacÄ±dÄ±r. Ne kadar Türk düÅŸmanÄ± varsa sözde demokrasi garantörlerinin gölgesindedir. YPG Türkiye’ye silah doÄŸrulturken ABD ve Rusya destek vermektedir. PKK kahpece ABD tarafÄ±ndan silahlandÄ±rÄ±lÄ±p AB’nin oyunu almaktadÄ±r. Rusya askerleri PKK kamuflajlarÄ± takÄ±p kol gezmektedir. Nevruz BayramÄ±nda Rus askerleri Halep’te YPG’li alçaklarla yan yana poz vermiÅŸlerdir. Bakan ve milletvekillerimiz Holanda’da ahlaksÄ±zca tecrit edilirken terörle tehdit edilmiÅŸlerdir. ABD aralarÄ±nda Türkiye’nin de bulunduÄŸu 8 ülkeden yapÄ±lacak direk uçuÅŸlara terör yasaÄŸÄ± getirecek kadar ÅŸuur kaybÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ngiltere’nin de bu çerçevede Türkiye’den yapÄ±lacak uçuÅŸlara sÄ±nÄ±rlama getirecek iddialarÄ± devam etmektedir. Türkiye, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan’la aynÄ± kefeye konulmuÅŸtur. Bu, ahlaksÄ±zlÄ±ktÄ±r ve dostluk hukukuna aykÄ±rÄ±dÄ±r. ABD teröre geçit vermek istemiyorsa PensilvanyalÄ± imama neden kol kanat germektedir. Bu nasÄ±l bir rezilliktir. ABD hakikaten de terörden rahatsÄ±zsa kendini kainat imamÄ± gören imansÄ±zÄ± Türk adaletine teslim edecek hukuki sorumluluÄŸu ne zaman gösterecektir?"

ABD HOCA GÖRÜNÜMLÜ VANDAL DOSTUNA DÄ°KKAT ETSÄ°N

Amerika BirleÅŸik Devletlerinin FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’i Türkiye’ye teslim etmesi gerektiÄŸini söyleyen Bahçeli, "ABD dürüst olmalÄ±, Türkiye’nin klasörler dolusu belge ve belgelerini hasÄ±r altÄ±na etmemeli,i 15 Temmuz’un müsebbiblerini adaletin önüne atmaktan çekinmemelidir. ABD aynaya baksÄ±n hoca görünümlü Vandal dostuna dikkat etsin. Oraya sÄ±zan zaten sÄ±zmÄ±ÅŸ iÅŸe koyulmuÅŸtur. Türkiye terörden çok çekmiÅŸtir, kimse bize akÄ±l vermeye kalkÄ±ÅŸmamalÄ±dÄ±r. Biz ABD’nin OrtadoÄŸu’da ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Rusya’nÄ±n asÄ±rlardÄ±r taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± niyetlerin farkÄ±ndayÄ±z. Lafa gelince terörü kÄ±nayan uygulamaya destek veren zihniyeti tel’in ediyoruz. HaçlÄ± operasyonlarÄ± sürmektedir, gaye Türk milletini yÄ±kmaktÄ±r. Bu rezil oyunlara Türk milleti yine direndi, direnecektir. Biz biriz, beraberiz, sonsuza kadar baÄŸÄ±msÄ±z yaÅŸayacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Türkiye’de iç savaÅŸ ve isyan çÄ±kartÄ±lmak istendiÄŸini, ancak millet iradesi engelini aÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Bahçeli, Türk milletinin aynÄ± iradeyi 16 Nisan’daki referandumda göstereceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Yeni anayasaya destek vermekle, darbe giriÅŸiminden sonra 7 AÄŸustos’da oluÅŸan YenikapÄ± ruhuna baÄŸlÄ± olduklarÄ±nÄ± gösterdiklerini de belirten Bahçeli, "ÇarpÄ±k kafalara bakmayÄ±n, ilkelerimizden ülkülerimizden ayrÄ±lmadÄ±k. 15 Temmuz FETÖ felaketinden sonra siyasetin ve ülkenin ihtiyaçlarÄ±na gözümüzü kapatmadÄ±k. Sistemin yeniden inÅŸasÄ±nÄ± zorunlu gördük. Tüm dünya üzerimize gelirken, çatÄ±ÅŸÄ±p ayrÄ± düÅŸemezdik. ArtÄ±k kalÄ±cÄ± nitelikli bir mutakabatÄ±n ÅŸart olduÄŸunu görüyoruz. UzlaÅŸmanÄ±n sorumluluk ruhuyla mili ÅŸuuru buluÅŸturmuÅŸ siyasi bir vicdanda varlÄ±k bulduÄŸuna inanÄ±yoruz. Bizim ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z alan milli ve manevi deÄŸerlerle sÄ±nÄ±rlÄ±dÄ±r. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne soluk aldÄ±rmanÄ±n gerekliliÄŸini mütalaa ettik. Bunu yaparken tarihimize baktÄ±k, karar verirken milletimizin beklentilerine ve YenikapÄ±’da doÄŸmuÅŸ birliktelik hareketine uygun hareket ettik" diye konuÅŸtu.

KILIÇDAROÄžLU 15 TEMMUZ Ä°HANETÄ°NÄ° AÄžZINA ALMIYOR

Ana muhalefet partisine yüklenen Bahçeli, ÅŸunlarÄ± söyledi: "CHP Genel BaÅŸkanÄ± ise hala milleti korkutmakla meÅŸguldür. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu anayasa hangi maddelerin deÄŸiÅŸeceÄŸinden bihaberdir. Çünkü açÄ±p okumamÄ±ÅŸtÄ±r. Cahil desem deÄŸildir, bildiÄŸim kadarÄ±yla okumasÄ± yazmasÄ± vardÄ±r. Ancak okuduÄŸu anlamada zorluklarÄ± olduÄŸu aÅŸikardÄ±r. Sürekli gaf yapmaktadÄ±r. 15 Temmuz ihanetini aÄŸzÄ±na almamaktadÄ±r. Buna dair konuÅŸmaktan Ä±srarla uzak durmaktadÄ±r. Åžimdi kalkmÄ±ÅŸ OrtadoÄŸu’da tek adam sistemi var demektedir. SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, hadi anayasa maddelerini okumadÄ±n, ama tarihimize de bakmadÄ±n mÄ±? Türk milleti ne zaman diktatöre rÄ±za göstermiÅŸtir? KÄ±lavuzlarÄ±n kimlerdir? Bu aziz milleti Suriye, Irak’la bir tutmak nasÄ±l bir ÅŸuursuzluktur? CHP’yi dili yalan, öÄŸüttüÄŸü yalan, savunduÄŸu hezeyandÄ±r. Evet çÄ±karsa felaket olurmuÅŸ, Türkiye bölünürmüÅŸ. CHP genel BalkanÄ± diyor. AsÄ±l felaket CHP’dir, FETÖ’nün yeni sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ± AydÄ±nlÄ±kçÄ±lardÄ±r. Felaket FETÖ’dür, IÅžÄ°D’dir, PYD/YPG’dir."

Bahçeli, "Her evet milletin istiklaline, devletin istikbaline, bayraÄŸÄ±n iffetine, vatanÄ±n izzetine duadÄ±r ve yeminimizdir" sözleri ile Kayserili partililerinden referandumda ‘evet’ sözü alarak konuÅŸmasÄ±na son verdi.