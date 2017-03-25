Ana Sayfa | SÄ°YASET 25/03/2017 16:52

CHP'li Yasemin Ã–ney hayÄ±r pilavÄ± daÄŸÄ±ttÄ±

hayÄ±r pilavÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yasemin Ã–ney Cankurtaran, partisinin dÃ¼zenlediÄŸi referandum kampanyasÄ± kapsamÄ±nda GaziosmanpaÅŸa MeydanÄ±'nda halka seslendi

Referandum oylamasÄ±nda ‘hayÄ±r' oyu isteyen Cankurtaran, “Çok önemli günlere az kaldÄ±. NasÄ±l ki 1923'te bütün Türkiye ile beraber cumhuriyeti kurduysak 16 Nisan'da da ‘hayÄ±r'Ä± ile inÅŸallah cumhuriyeti tekrar kuracaÄŸÄ±z. AyÄ±rÄ±mcÄ±lÄ±k yapmayan, güçsüze sahip çÄ±kan, kabahat iÅŸleyene hesap soran devlet babamÄ±za, devleti tek kiÅŸiye devretmeyecek, devlet babamÄ±za tüm ortak aklÄ±n sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± parlamentomuza, baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±ya tekrar sahip çÄ±kmak için ‘hayÄ±r' diyeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.Cankurtaran, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan platformdan inerek alandakilere pilav daÄŸÄ±ttÄ±.

Kaynak: Sözcü
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